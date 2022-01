Αθλητικά

League Cup - Σπόρτινγκ: Δεύτερο σερί τρόπαιο με ανατροπή επί της Μπενφίκα

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της εφετινής σεζόν στην Πορτογαλία.



Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της εφετινής σεζόν στην Πορτογαλία, καθώς επικράτησε στον τελικό του League Cup της Μπενφίκα με 2-1 στο «Dr. Magalhaes Pessoa» της Λεϊρία (και μάλιστα με ανατροπή), φτάνοντας στο 4ο τρόπαιο της Ιστορίας της στη διοργάνωση και δεύτερο σερί.

Η Μπενφίκα, που είχε ως βασικό κάτω απ’ τα δοκάρια της για ακόμη ένα παιχνίδι τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, προηγήθηκε στο 23’ με τον Έβερτον, έπειτα από ασίστ του Γκριμάλντο.

Τα «λιοντάρια της Λισσαβόνας», ωστόσο, όχι μόνο δεν... κατέθεσαν τα όπλα, αλλά με ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, κατάφεραν να ανατρέψουν τη σε βάρος τους κατάσταση, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Σαράμπια.

Ο διεθνής Ισπανός επιθετικός, «σέρβιρε» στο 49’ την ασίστ της ισοφάρισης στον Ινάσιο και στο 78’ πέτυχε το γκολ της μεγάλης ανατροπής, που χάρισε στην Σπόρτινγκ το 4ο League Cup στα τελευταία 5 χρόνια, απέναντι στην πολυνίκη του θεσμού (με 7 κατακτήσεις) Μπενφίκα...

