Κορονοϊός: Νοσοκόμες πουλούσαν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού

Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψή τους. Η "ταρίφα" για ενήλικες και παιδιά.

Οι αμερικανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες ενάντια σε δύο νοσοκόμες από το Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης ότι πωλούσαν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της Covid-19, αποκομίζοντας σχεδόν 1,5 εκατομμύριο δολάρια από την σκευωρία τους, μετέδωσαν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Τζούλι Ντεβουόνο και η Μαρίσα Ουράρο κατηγορούνται ότι καταχωρούσαν ονόματα των ανεμβολίαστων πελατών τους στη βάση δεδομένων της Πολιτείας για τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί, χρεώνοντας 220 δολάρια ανά ενήλικα και 85 δολάρια ανά παιδί για τις "υπηρεσίες" τους, μετέδωσε το ABC News, επικαλούμενο την αστυνομία και την εισαγγελία.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία βρήκε 900.000 δολάρια σε μετρητά και ένα λογιστικό βιβλίο που έδειχνε ότι οι δυο τους είχαν αποκομίσει 1,5 εκατομμύριο δολάρια από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2022 από την εγκληματική τους δραστηριότητα, σύμφωνα με το αμερικανικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν καθώς πουλούσαν ένα πλαστό πιστοποιητικό σε έναν μυστικό πράκτορα.

