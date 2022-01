Κοινωνία

Τροχαίο στην Γλυφάδα: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε και τυλίχθηκε στις φλόγες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, τα οποία γλίτωσαν από θαύμα. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Πανδώρας, στη Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Βούλα.

Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, τα οποία γλίτωσαν από θαύμα, καθώς πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να παραλάβουν τους τραυματίες, με τους δύο να μεταφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΕ όχημα, συνεπεία εκτροπής του, επί της λεωφ. Ποσειδώνος στη Γλυφάδα Αττικής. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 30, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Αποζημίωση για βλάβες σε συσκευές λόγω διακοπών ρεύματος: Πώς γίνεται η αίτηση

Κορονοϊός - Όμικρον 2: Πόσο επικίνδυνη είναι η νέα υποπαραλλαγή

Φωτιά στο Κολωνάκι: Χήρα πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ η γυναίκα που κάηκε στο σπίτι της