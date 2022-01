Κοινωνία

Γλυφάδα - Τροχαίο: Σκοτώθηκε 21χρονο παλικάρι

Ανείπτωτη τραγωδία τη νύχτα. Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Με αίμα "βάφτηκε" για μία ακόμη φορά η άσφαλτος. Αυτή τη φορά στην παραλιακή λεωφόρο, στο ύψος της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 21χρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητό του με μεγάλη ταχύτητα, κάνοντας κόντρες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα.

Ο νεαρός άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το δυστύχημα συνέβη στις 2.00 τα ξημερώματα.

