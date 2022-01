Αθλητικά

NBA – Αντετοκούνμπο: Διασυρμός για τους Μπακς μέσα στο Μιλγουόκι

Ο Έλληνας διεθνής ήταν απελπιστικά μόνος στη συντριβή των «Ελαφιών» από τους Ντένβερ Νάγκετς.

Με πρωταγωνιστή τον εντυπωσιακό, Νίκολα Γιόκιτς, οι Νάγκετς συνέτριψαν τους Μπακς μέσα στο Μιλγουόκι με 136-100, στο σημαντικότερο αποτέλεσμα της βραδιάς στο ΝΒΑ. Ο άσος του Ντένβερ, μπήκε «αφιονισμένος» στο γήπεδο και στο πρώτο πεντάλεπτο είχε τρεις πόντους, τέσσερα ριμπάουντ, ισάριθμες ασίστ και τρία κλεψίματα, βάζοντας τις βάσεις γι΄ αυτό που θα ακολουθούσε. Με αυτήν την ήττα, τα «ελάφια» έχουν πλέον απολογισμό 31 νίκες και 21 ήττες, ενώ η ομάδα του Ντένβερ, έφθασε στις 28 νίκες, ενώ μετρά και 21 ήττες.

Από τους γηπεδούχους, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο μοναδικός, ο οποίος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και στα 31 λεπτά που αγωνίσθηκε, σημείωσε 29 πόντους, μάζεψε εννέα ριμπάουντ και μοίρασε δύο ασίστ. Ο Τζρού Χόλιντεϊ, έμεινε μακριά από τον καλό εαυτό του, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους, πέντε ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, ενώ οι Μίντλεντον και Αλεν, δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν ουσιαστικά τους γηπεδούχους.

Ο Γιόκιτς, έμεινε στο παρκέ για 28 λεπτά και με 18 πόντους, εννέα ριμπάουντ και 15 ασίστ, οδήγησε την ομάδα του στην σπουδαία νίκη, ενώ σημαντική βοήθεια, προσέφεραν, ο Ααρον Γκόρντον με 24 πόντους και ο Μόντε Μόρις με 18.

Ο επόμενος αγώνας για τους Μπακς, θα γίνει τα ξημερώματα της Τετάρτης (02:30 ώρας Ελλάδας), με αντίπαλο τους Ουίζαρντς στο Fiserv Forum.

