Η Ριάνα ανακοίνωσε πως είναι έγκυος! (εικόνες)

Η ανάρτηση της μουσικού με την παραφουσκωμένη κοιλιά.

Το πρώτο τους παιδί περιμένουν η Ριάνα και ο σύντροφός της, A$AP Rocky.

Η ανακοίνωση μέσω ανάρτησής των θαυμαστών της στο Instagram.

Μια σειρά φωτογραφιών, στις οποίες επιδεικνύεται η παραφουσκωμένη κοιλιά της μουσικού συνοδεύεται από το σχόλιο ότι το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη R I H A N N A (@ririgalbadd)

Η είδηση της εγκυμοσύνης της ξεσήκωσε κύμα χαράς στους θαυμαστές της, ενώ «φιγουράρει» σε όλα τα διεθνή Μέσα.

