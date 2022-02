Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι ισχύει για τη super ανοσία

Τι είναι η υβριδική ανοσία, σύμφωνα με τα στοιχεία νέας μελέτης

Η υβριδική ανοσία ή super ανοσία είναι αυτή που εμφανίζεται στα άτομα που ανάρρωσαν στο παρελθόν από COVID-19 και παρουσίασαν ενισχυμένη ανοσολογική απόκριση μετά τον εμβολιασμό τους. Ωστόσο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη, το ίδιο ισχύει και για όσους εμβολιάστηκαν αλλά νόσησαν μετά.

Στη μελέτη για την υβριδική ανοσία συμπεριλήφθηκαν συνολικά 104 υγειονομικοί από το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον στις ΗΠΑ που εμβολιάστηκαν έναντι COVID-19. Χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες:

1) 42 άτομα που εμβολιάστηκαν και δεν νόσησαν ποτέ από COVID-19,

2) 31 άτομα που παρουσίασαν COVID-19 και εμβολιάστηκαν αργότερα,

3) 31 άτομα που νόσησαν αφού είχαν πρώτα εμβολιαστεί. Από τους συμμετέχοντες, 96 έκαναν το εμβόλιο Pfizer, 6 το Moderna και 2 το εμβόλιο Johnson & Johnson. Οι ερευνητές συνέκριναν τις ανοσολογικές αποκρίσεις των συμμετεχόντων με ειδικές εργαστηριακές μετρήσεις εξουδετερωτικών αντισωμάτων.

Οι Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής), Λίνα Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και Πρύτανης ΕΚΠΑ) παρουσιάζουν τα κύρια σημεία της μελέτης αυτής, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Science Immunology.

Τα μέσα επίπεδα αντισωμάτων ανευρέθηκαν 3,6 φορές υψηλότερα στις υβριδικές ανοσολογικές ομάδες σε σύγκριση με την ομάδα που εμβολιάστηκε μόνο. Πρόκειται για πολύ σημαντική εργαστηριακή διαφορά με βέβαιες κλινικές προεκτάσεις σχετικά με την προστασία έναντι του κορονοϊού.

Δεν βρέθηκε όμως διαφορά στις ανοσολογικές αποκρίσεις μεταξύ των δύο υβριδικών ομάδων, δηλαδή διαφορά που να προκύπτει από τη χρονικότητα των γεγονότων της λοίμωξης και του εμβολιασμού. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ενώ η αυξημένη ηλικία συσχετίζεται αρνητικά με τα επιπέδα αντισωμάτων μετά από εμβολιασμό μόνο, δεν βρέθηκε τέτοια συσχέτιση στις άλλες δύο ομάδες.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής καταδεικνύουν ότι η πρόσθετη έκθεση σε αντιγόνα του κορονοϊού κατά τη φυσική λοίμωξη ενισχύει ουσιαστικά την ποσότητα, την ποιότητα και το εύρος της χυμικής ανοσολογικής απόκρισης, ανεξάρτητα από το εάν συμβαίνει πριν ή μετά τον εμβολιασμό. Φυσικά, ο εμβολιασμός προστατεύει από σοβαρή νόσηση και θάνατο, οπότε είναι σαφές ότι είναι ασφαλέστερο για όλους να εμβολιάζονται έγκαιρα.

