Η Space X εκτόξευσε δεύτερο δορυφόρο παρατήρησης της Γης (βίντεο)

Η εκτόξευση με επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο Falcon 9 -ο οποίος επέστρεψε στη Γη- έγινε από το διαστημικό κέντρο στο ακρωτήριο Κανάβεραλ.



Η αμερικανική εταιρεία Space X εκτόξευσε με επιτυχία τον ιταλικό δορυφόρο παρατήρησης της Γης COSMO-SkyMed Second Generation 2 (CSG-2). Η εκτόξευση με επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο Falcon 9 -ο οποίος επέστρεψε στη Γη- έγινε από το διαστημικό κέντρο στο ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα με καθυστέρηση τεσσάρων ημερών και αντίστοιχες διαδοχικές αναβολές λόγω κακού καιρού.

Ο δορυφόρος κατασκευάστηκε από τη γαλλο-ιταλική εταιρεία Thales Alenia Space και θα ελέγχεται από την Ιταλική Υπηρεσία Διαστήματος, από το διαστημικό κέντρο Φουτσίνο ανατολικά της Ρώμης. Οι εικόνες του δορυφόρου θα χρησιμοποιηθούν για αμυντικούς σκοπούς, συλλογή πληροφοριών, παρακολούθηση πλοίων, επιτήρηση φυσικών καταστροφών, εξερεύνηση φυσικών πόρων, χαρτογράφηση, προστασία περιβάλλοντος κ.ά.

Είναι ο δεύτερος δορυφόρος CSG που εκτοξεύεται από την Ιταλία, με συνεργασία της ιταλικής διαστημικής υπηρεσίας και των υπουργείων Άμυνας και Παιδείας και Έρευνας της χώρας. Ο πρώτος CSG-1 είχε εκτοξευθεί τον Δεκέμβριο 2019 με πύραυλο Arianespace Soyuz από το ευρωπαϊκό διαστημικό κέντρο Κουρού στη Γαλλική Γουιάνα. Και οι δύο δορυφόροι θα κινούνται σε ύψος 620 χιλιομέτρων από τη Γη.

