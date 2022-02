Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης: Νέα σοκαριστική μαρτυρία για τον ιερέα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα στοιχεία στο φως για την υπόθεση του ιερέα στα Πατήσια, που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης. Γειτόνισσα του ιερέα μίλησε στο "Πρωινό".

Νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο φως για την υπόθεση του ιερέα στα Πατήσια, που κατηγορείτα για βιασμό ανήλικης.

Σήμερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα δεχτεί επισκεπτήριο από τη σύζυγό του ενώ αύριο θα γίνει η μεταγωγή του στις Φυλακές Τριπόλεως.

Το 18χρονο σήμερα κορίτσι, η babysitter στο σπίτι του ιερέα για να τον "γλιτώσει" κατέθεσε πως η σεξουαλική τους σχέση ήταν μετά τα 18 και έτσι δεν του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τη συγκεκριμένη υπόθεση, παρότι η μητέρα της θεωρεί ότι η σχέση τους είχε ξεκινήσει νωρίτερα.

Μία νέα σοκαριστική μαρτυρία γετόνισσας του ιερεά, έφερε στο φως η εκπομπή "Το Πρωινό". "το κοριτσάκι που έχει βιαστεί είναι αλήθεια και μάλιστα εντός του ναού" είπε και συμπλήρωσε για τη babysitter που φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση μαζί του "όταν πέρναγε με τη γυναίκα του ήταν πάντα μαζί και η ερωμένη babysitter, είμαστε όμως μικρή γειτονιά, ας μιλήσουν οι γείτονες στην πολυκατοικία".





Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Πάνος Νάτσης: Η κηδεία και η έκκληση της οικογένειας του (βίντεο)

Καμπουράκης: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στο σπίτι του

“The 2Night Show” - Ορφέας Αυγουστίδης: Ο “Σασμός” και η συνύπαρξη του με την Μαρία Τζομπανάκη