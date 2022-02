Οικονομία

Μητσοτάκης: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει όψη και αποκτά τη δική της αναπτυξιακή δυναμική

Το πρώην στρατόπεδο «Παύλου Μελά», το οποίο μετατρέπεται σε μητροπολιτικό πάρκο, επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός.



«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει όψη και πιστεύω ότι αυτός είναι κι ένας λόγος που αποκτά και τη δική της ξεχωριστή αναπτυξιακή δυναμική», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος το μεσημέρι το πρώην στρατόπεδο «Παύλου Μελά», το οποίο μετατρέπεται σε μητροπολιτικό πάρκο.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα έργα υποδομών, πολιτισμού, καινοτομίας που υλοποιούνται και σε σημαντικές ελληνικές και ξένες επενδύσεις από μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δείχνουν την αναπτυξιακή δυναμική της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Ειδικότερα για το μητροπολιτικό πάρκο, ο πρωθυπουργός, αφού ενημερώθηκε από τον δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη Δεμουρτζίδη για τις μελέτες που έχουν υλοποιηθεί και άλλες που βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Γενικά, περνάμε από τις εξαγγελίες, το τι θα κάνουμε, σε έργα τα οποία γίνονται».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι εργολαβίες υλοποιούνται εντός χρονοδιαγράμματος, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιοι χώροι πρέπει να αξιοποιούνται, αλλά και να είναι βιώσιμοι, για να αποφευχθούν φαινόμενα έργων, τα οποία, αφού κατασκευάστηκαν, εγκαταλείφθηκαν τελικώς, γιατί δεν μπορούσαν να συντηρηθούν.

«Καταλήξαμε σε ένα μοντέλο ανάπτυξης, που εξυπηρετεί τις ανάγκες του δήμου, των δημοτών, της τοπικής κοινωνίας. Θα γίνει κάτι πολύ όμορφο εδώ», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε την προοπτική εξέλιξης του μητροπολιτικού πάρκου, αναφερόμενος στους χώρους πρασίνου και αναψυχής, στην πολιτιστική κληρονομιά με την ανάπλαση των κτιρίων εντός του στρατοπέδου, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε και στην ιστορική διάσταση που θα δοθεί με τη δημιουργία του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και του προσφυγικού ελληνισμού.

Ο δήμαρχος Παύλου Μελά ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τον χώρο των 340 στρεμμάτων, η διαμόρφωση των οποίων θα ολοκληρωθεί το 2023 και για το κτίριο Α2 που οδεύει προς δημοπράτηση, με ορίζοντα να είναι έτοιμο το 2024, καθώς και για τις μελέτες άλλων κτιρίων που συνεχίζονται, και τον ευχαρίστησε για την «απρόσκοπτη ροή των χρηματοδοτήσεων».

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας ανέφερε ότι θα είναι το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο στη βόρεια Ελλάδα, με τους περισσότερους αστικούς χώρους πρασίνου και αναψυχής στην ανατολική Ευρώπη, ενώ ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης υπογράμμισε ότι το μητροπολιτικό πάρκο θα γίνει κέντρο αναφοράς για την πόλη και θα αλλάξει αναπτυξιακά και πολιτιστικά τη φυσιογνωμία της.

Ο κ. Μητσοτάκης συμφώνησε με τους τοπικούς φορείς που ανέφεραν ότι η αναβάθμιση του συγκεκριμένου χώρου μπορεί να ακολουθηθεί ως μοντέλο για την αξιοποίηση, προς όφελος τοπικών κοινωνιών και άλλων πρώην στρατοπέδων.

Ο πρωθυπουργός επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον χώρο του πρώην στρατοπέδου και ένα από τα κτίρια που θα αναπλαστούν και αποχώρησε για να επισκεφθεί τη γέφυρα του Αλιάκμονα και άλλα έργα στην πόλη.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης, ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικωστας, ενώ τον υποδέχθηκαν στον χώρο βουλευτές, ο μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, αυτοδιοικητικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες.

