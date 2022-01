Πολιτική

Μητσοτάκης σε Κοβάτσεφσκι: Να τηρείται η Συμφωνία των Πρεσπών

Επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον νέο πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Τι συζήτησαν.

Η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση των πολύπλευρων διμερών σχέσεων και της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στον οικονομικό και εμπορικό τομέα διαπιστώθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον νέο πρωθυπουργό της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον νέο πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας προκειμένου να τον συγχαρεί για την ανάληψη των καθηκόντων.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και της Βόρειας Μακεδονίας, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί, αλλά όπως τόνισε, η στήριξη αυτή, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πλήρη, συνεπή και καλή τη πίστει εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία αποτελεί και μέρος της ενταξιακής διαδικασίας.

Βόρεια Μακεδονία: Ανακοίνωση κυβέρνησης για την τηλεφωνική συνομιλία Κυρ. Μητσοτάκη-Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι

Σε ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα οι πρωθυπουργοί της Βόρειας Μακεδονίας, Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι και της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι οι δύο πρωθυπουργοί συμφώνησαν πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο και ότι η εταιρική σχέση θα συνεχίσει να οικοδομείται και να ενισχύεται.

«Ο πρωθυπουργός Κοβάτσεφσκι ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη για τη συνεχή υποστήριξή του στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της ΕΕ και τον ενημέρωσε για ορισμένα από τα αποτελέσματα της επίσκεψης του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, Κίριλ Πέτκοφ στα Σκόπια και την ανταποδοτική επίσκεψη και την κοινή συνεδρίαση των κυβερνήσεων των δύο χωρών (Βουλγαρίας- Βόρειας Μακεδονίας) στη Σόφια.

Οι πρωθυπουργοί Κοβάτσεφσκι και Μητσοτάκης συζήτησαν επίσης για την οικονομική συνεργασία, τη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, του πολιτισμού και σε άλλους σημαντικούς τομείς και συμφώνησαν να συναντηθούν στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών στην Αθήνα που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2022» προστίθεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας.

