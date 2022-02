Life

“The 2Night Show” με Παπαβλασοπούλου και Ίμβριο (εικόνες)

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται για πρώτη φορά στο «The 2Night Show» την Ισμήνη Παπαβλασοπούλου. Η νέα κριτής του «GNTM» μιλάει για τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε πριν ακόμα εμφανιστεί στο σόου και για τη σύγκριση που της έκαναν με τη Βίκυ Καγιά.

Η δυναμική Ισμήνη μιλάει για τον χώρο του modeling, που μπήκε στη ζωή της όταν ήταν 14 ετών, για τα ταξίδια και τις εμπειρίες που αποκόμισε από αυτά, για την υποστήριξη που είχε πάντα από τους γονείς της και για τη ζωή της που τώρα πια μοιράζεται μεταξύ Ελλάδας και Λος Άντζελες.

Θα μπορούσε ένας μεγάλος έρωτας να την κρατήσει πίσω επαγγελματικά; Πόσο μαθημένη είναι η ίδια στις απορρίψεις; Πώς ήταν η συνεργασία της με τον Jean Paul Gaultier; Νιώθει περήφανη για τον εαυτό της, θα ήθελε να είναι και του χρόνου στο «GNTM»;

Καλεσμένος του Γρηγόρη στο «The 2Night Show» και ο αγαπημένος τραγουδιστής Πέτρος Ίμβριος. Γεννημένος στη Γερμανία, θυμάται την παιδική του ηλικία, τις διακοπές στη Σαμοθράκη, τα φοιτητικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη και τα πρώτα «σκιρτήματα» για τη μουσική.

Γιατί η μητέρα του δεν τον άφησε να μάθει μπουζούκι; Πόσα μουσικά όργανα ξέρει να παίζει; Γιατί προτιμούσε να εμφανίζεται σε «πίστες» της Θεσσαλονίκης; Πώς ένιωσε όταν εμφανίστηκε, για πρώτη φορά, στην Αθήνα με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα; Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο τρίτο στεφάνι, που φόρεσε πρόσφατα, και εξηγεί πως αυτό ήταν η αφορμή για το καινούργιο του Video Clip.

Ο Πέτρος Ίμβριος μιλάει, επίσης, για τη σχέση που έχει με τα τρία παιδιά του, για τη γυναίκα του και τα καινούργια τους κοινά επαγγελματικά βήματα. Θα πήγαινε στο «Survivor» και ποιος τον απέτρεψε; Πώς σχολιάζει τους συναδέλφους του που το τόλμησαν; Τέλος, παίζει μαζί με τον Γρηγόρη και ο φόβος της «μαμούνας» παραμονεύει…

Θα αποφύγει να γευτεί, κυριολεκτικά, την ήττα;

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

