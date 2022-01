Life

“The 2Night Show” με Ορφέα Αυγουστίδη και Νικηφόρο (εικόνες)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο στούντιο της εκπομπής δυο επιτυχημένους καλλιτέχνες.



Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται για πρώτη φορά στο «The 2Night Show» τον Ορφέα Αυγουστίδη.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Σασμός», θυμάται ιστορίες από τα εφηβικά του χρόνια στα Εξάρχεια, μιλάει για τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει με τους γονείς του Μαρία Τζομπανάκη και Ντίνο Αυγουστίδη, αποκαλύπτει πώς του μπήκε το μικρόβιο της υποκριτικής και περιγράφει την αγωνία που είχε για τον «Σασμό» μέχρι να δει το πρώτο επεισόδιο.

Πώς ένιωσε όταν έπαιξε την πρώτη σκηνή μαζί με τη μητέρα του στη σειρά; Ποια εξέλιξη θα ήθελε να έχουν οι ήρωες του «Σασμού»; Γιατί αποφεύγει την έκθεση στα Μέσα;

Τέλος, μιλάει για την πατρότητα, για το πόσο επηρέασε τη ζωή του, αλλά και πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητά του.

Καλεσμένος του Γρηγόρη στο «The 2Night Show» και ο τραγουδιστής Νικηφόρος που αποκαλύπτει πως το 2021 ήταν η τυχερή του χρονιά. Επιτυχίες που διαδέχονται η μία την άλλη, σέξι παρτενέρ στο «J2US», που επίσης διαδέχονταν η μία την άλλη, αλλά και ένα μαγαζί που αναλαμβάνει τα ηνία του, για πρώτη φορά, μόνος του και καταφέρνει να το γεμίζει.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μιλάει για τα παιδικά του χρόνια στην Πρέβεζα και την Ρόδο, για τις σπουδές στο τμήμα Φυσικής στην Πάτρα, που καθυστέρησαν το καλλιτεχνικό του όνειρο, καθώς και για τον στρατό και τις σχέσεις ζωής που του χάρισε. Επίσης, αναφέρεται στο προξενιό που έκανε στον φίλο του Χρήστο Σαντικάι με την Λάουρα Νάργες, αλλά και στην Ιωάννα Τούνη που, ενώ στην αρχή δεν την ήθελε, στη πορεία άλλαξε εντελώς συναισθήματα.

Θα έκανε σχέση με συνάδελφό του; Πόσο κοντά είναι στο να δημιουργήσει οικογένεια; Ποιο στοιχείο του χαρακτήρα του παρεξηγούν εύκολα; Τέλος, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης μαζί με τους υπέροχους μουσικούς του τραγουδούν μεγάλες επιτυχίες.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

