Εθνικά θέματα: Ενημέρωση Δένδια στα κόμματα

Τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεών του με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

H εξωτερική πολιτική πρέπει να έχει το στοιχείο της εθνικής ομοψυχίας, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του, μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεών του με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, στα πλαίσια της τακτικής ενημέρωσής τους για ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, η οποία όπως υπενθύμισε ο κ. Δένδιας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Ο κ. Δένδιας τους ενημέρωσε καταρχήν για την χθεσινή του επίσκεψη στην Μαριούπολη, στην ευρύτερη περιοχή της οποίας κατοικούν 120.000 Έλληνες ομογενείς. «Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με αντιπροσώπους τους και να τους διαβεβαιώσω για το ενδιαφέρον της πατρίδας γι' αυτούς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο χωριό Σαρτανά, στο οποίο υπάρχει σχολείο, όπου διδάσκονται τα ελληνικά, αλλά και στον τάφο των Ελλήνων που σκοτώθηκαν κατά τα πολεμικά επεισόδια του 2014 στην περιοχή.

Με τη συνάντηση @GreeceMFA με τον @ioannis_mpougas, ΓΓ της ΚΟ της ΝΔ, ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, για τα τρέχοντα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. pic.twitter.com/UARFanMVhN — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 1, 2022

«Η ελληνική κοινότητα αντιμετωπίζει, εκτός από τα ζητήματα ασφαλείας, σοβαρά προβλήματα, όσον αφορά τις συνθήκες περίθαλψης κα διαβίωσης», επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε: «Το ελληνικό κράτος θα βοηθήσει όσο μπορεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών».

Κατά την επίσκεψή του συνομίλησε ακόμη τηλεφωνικά με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα, τον οποίο διαβεβαίωσε για τη στάση αρχής της Ελλάδας.

«Η Ελλάδα για λόγους αρχής είναι πάντοτε υπέρ της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε και τόνισε:

«Η Ελλάδα τάχθηκε και τάσσεται και υπέρ της αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή αυτή. Διατηρούμε διαύλους επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκομένους. Πριν από λίγες ημέρες μίλησα με τον Ρώσο συνάδελφό μου Σεργκέι Λαβρώφ».

Όπως επεσήμανε ο κ. Δένδιας, «η Ρωσία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Πιστεύουμε πάντα ότι, για να επιτευχθεί η αποκλιμάκωση, ο διάλογος είναι απαραίτητος».

Κατά την ενημέρωση των κομμάτων, αναφέρθηκε επίσης και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή με έμφαση την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να προασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και επίσης θα συνεχίσει να απαντά σε όλες τις προκλήσεις», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα τάσσεται και υπέρ ενός εποικοδομητικού διαλόγου πάντοτε στην βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας», σημείωσε και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα συνομολογεί και συνομιλεί με όλες τις χώρες ότι το Διεθνές Δίκαιο είναι η βάση πάνω στην οποία πρέπει να διεξάγονται οι συζητήσεις μεταξύ των κρατών, συμπεριλαμβανομένης και της συζήτησης με την Τουρκίας, εάν η Τουρκία επιθυμεί να ενταχθεί σ' αυτό το πλαίσιο».

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάπτυξη των πολυμερών σχημάτων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του σχήματος 3+1, μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε την περασμένη εβδομάδα ότι θα χρηματοδοτήσει τον Euro-Asia Interconnector, την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, μια ανακοίνωση, την οποία θερμά υποδέχθηκαν και οι ΗΠΑ», επεσήμανε.

Τέλος, όπως ανέφερε, ενημέρωσε για τα ανοίγματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, καταρχήν στην Αφρική, αλλά αργότερα και στην Ασία, την Ωκεανία και τη Νότια Αμερική.

