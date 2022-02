Πολιτική

Ο Δένδιας ενημέρωσε τα κόμματα για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής

Τι δήλωσαν οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων μετά τις συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών.



Την ανάγκη η Ελλάδα να επιστρέψει στην ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική υπογράμμισε ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, μετά από συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο κ. Κατρούγκαλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «πολιτική εξωραϊσμού της πραγματικότητας και σε ορισμένες περιπτώσεις διαστρέβλωσής της και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής», ενώ σημείωσε πως αυτός είναι ο λόγος που ο πρωθυπουργός έχει απορρίψει το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύγκληση συμβουλίου πολιτικών αρχηγών.

«Το αφήγημά του, στο πλαίσιο του γενικότερου εξωραϊσμού, είναι ότι η Τουρκία είναι πλήρως απομονωμένη λόγω των πρωτοβουλιών που έχει πάρει η κυβέρνησή του», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Και γενικώς αντιθέτως βλέπουμε ο διάδοχος των Εμιράτων, όχι απλώς να επισκέπτεται την Τουρκία, αλλά να συνάπτει ένα credit swap μαζί της 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που ουσιαστικά έδωσε χείρα βοηθείας σε μια χειμαζόμενη οικονομία και αυτό το μήνα να προγραμματίζεται επίσκεψη του Ισραηλινού προέδρου στην Άγκυρα».

«Βλέπουμε οι ΗΠΑ, ενώ δεν έχει στεγνώσει ακόμη το μελάνι της συμφωνίας, που τους δίνει ουσιαστικά γη και ύδωρ με παράταση των αμερικανικών βάσεων επ' αόριστον στην Ελλάδα, κάτι που κανένας Έλληνας Πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης δεν είχε δώσει, να μας αδειάζουν στο θέμα του East Med», προσέθεσε.

«Αυτές είναι οι συνέπειες μιας πολιτικής που εγκαταλείπει την πολυδιάστατη και ενεργητική διπλωματία, για να ξαναγυρίσει στο επίπεδο της αντίληψης ότι η Ελλάδα είναι προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ, ένας πιστός και δεδομένος σύμμαχος», τόνισε χαρακτηριστικά και επεσήμανε: «Εμείς θεωρούμε ότι η πολιτική μας πρέπει να είναι διαφορετική, ενεργητική και όχι αναβλητική. Τώρα που η Τουρκία συζητά με την ΕΕ το θέμα της αναβάθμισης της τελωνειακής ένωσης, εμείς να θέσουμε ως όρο την παραπομπή της διαφοράς για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες στη Χάγη».

«Να μην αφήσουμε η Τουρκία να πάρει δωρεάν ό,τι θέλει. Να συνεχίσουμε να πιέζουμε ούτως ώστε η πολιτική της ενεργητικής διπλωματίας στην Ανατολική Μεσόγειο να ξαναποκτήσει δυναμική. Το East Med Gas Forum, που έχει έδρα στο Κάιρο, να γίνει η βάση μιας διάσκεψης πανευρωπαϊκής για την Ανατολική Μεσόγειο [...] Πρέπει η χώρα μας να επιστρέψει στην ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Να μην είναι δεδομένη, αλλά ενεργητική. Δυστυχώς όμως [αυτά] είναι πολλά να τα ζητάμε από τον κ. Μητσοτάκη", κατέληξε ο Γιώργος Κατρούγκαλος.

Λοβέρδος: Η Ελλάδα θα είναι πάντα κοντά στην ομογένεια της Ουκρανίας

"Ειλικρινή και εφ' όλης της ύλης" χαρακτήρισε ο τομεάρχης Εξωτερικών του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Λοβέρδος, τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. "Με τον υπουργό Εξωτερικών είχε μία μακρά και ειλικρινή συζήτηση εφ' όλης της ύλης: Κυπριακό, ελληνοτουρκικά, Βαλκάνια, Ουκρανία, East Med. Δεν υπήρξε θέμα που να έμεινε έξω από τη συζήτησή μας", ανέφερε ο κ. Λοβέρδος.

"Επιλέγω στο μήνυμά μου να απευθυνθώ στην ομογένειά μας στην Ουκρανία και να στείλω μήνυμα ότι είμαστε κοντά τους. Η Ελλάδα θα είναι πάντα κοντά τους", τόνισε χαρακτηριστικά.

Μαρίνος: Να μην επικυρωθεί η κατάπτυστη συμφωνία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ για τις αμερικάνικες βάσεις

«Οι ανησυχίες του ΚΚΕ για τις εξελίξεις στην περιοχή και τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις επιβεβαιώθηκαν και με τη συζήτηση που είχα με τον κ. υπουργό», υπογράμμισε ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΚΚΕ, Γιώργος Μαρίνος, μετά από συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. «Η πολιτική της εμπλοκής της Ελλάδας στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ρίχνουν τη χώρα και το λαό μας στο στόμα του λύκου», ανέφερε και πρόσθεσε: «Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα που διαπιστώνουμε ότι οξύνεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους Αμερικανούς, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ με τη Ρωσία στο ουκρανικό μέτωπο».

Σημείωσε ακόμη ότι στις «συνθήκες αυτές παίρνοντας υπ' όψιν ότι η αναμέτρηση του ευρωατλαντικού μπλοκ με τη Ρωσία μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες, το ΚΚΕ καλεί το λαό μας να δυναμώσει την πάλη του, να μην επικυρωθεί η κατάπτυστη συμφωνία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ για τις αμερικάνικες βάσεις». «Να κλείσουν άμεσα οι στρατιωτικές βάσεις στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, το Στεφανοβίκιο και τη Λάρισα», επεσήμανε. «Να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό και να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας μας σε στρατιωτικές, νατοϊκές ασκήσεις, ιδίως αυτές που αποσκοπούν στην περικύκλωση της Ρωσίας», κατέληξε.

Μυλωνάκης: Η σχέση μας με τη Ρωσία να μη διαταραχθεί για το θέμα της Ουκρανίας

Για μια εποικοδομητική συζήτηση για όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής έκανε λόγο ο τομεάρχης Εξωτερικών της Ελληνικής Λύσης Αντώνης Μυλωνάκης, μετά από συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να είναι ακόμη πιο συχνές οι ενημερώσεις.

Η συζήτησή τους επικεντρώθηκε στα ελληνοτουρκικά και στα ζητήματα που εγείρουν συνεχώς οι Τούρκοι με την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και τη διεκδίκηση ελληνικών νησιών, όπως ανέφερε και σημείωσε πως «αυτό που πρέπει πάντα να τηρούμε είναι να δείχνουμε στον Τούρκο ότι δε τον φοβόμαστε, τον υπολογίζουμε βεβαίως αλλά δε τον φοβόμαστε».

«Δεν διεκδικούμε από την Τουρκία κάτι, δε θα διεκδικήσουν από την Ελλάδα τίποτα», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Η εξωτερική μας πολιτική πρέπει να είναι πολυδιάστατη», πρόσθεσε. Αναφερόμενος στον East Med, σημείωσε ότι «ήταν μεγάλο λάθος της Αμερικής, αμέσως μετά την ελληνοαμερικανική συμφωνία να ακυρώσει τον EastMed, ο οποίος θα καθιστούσε την πατρίδα μας ενεργειακό κόμβο».

Όσον αφορά τη σχέση μας με τη Ρωσία, ο κ. Μυλωνάκης τόνισε ότι «δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διαταραχθεί για το θέμα της Ουκρανίας». Ο κ. Μυλωνάκης ανέφερε ακόμη ότι ενημερώθηκε από τον υπουργό για τις σχέσεις Ισραήλ-Αιγύπτου, Ισραήλ-Τουρκίας, ΗΑΕ-Τουρκίας. «Οι απόψεις μας είναι ότι, πάντα για το συμφέρον της Ελλάδας, της πατρίδας και του ελληνικού λαού, θα μπορούμε να προσφέρουμε, να δίνουμε, αλλά και να παίρνουμε», σημείωσε.

«Λεόντειες συμφωνίες πρέπει να σταματήσουν. Και σε καμία περίπτωση ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να πιστέψει ότι είναι ένας λαός ηττημένος. Είναι ένας λαός νικητής και θα είμαστε πάλι νικητές», κατέληξε.

