Νορβηγία - Μπρέιβικ: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του “μακελάρη”

Ομόφωνη η απόφαση του δικαστηρίου για τον νεοναζί που σκότωσε 77 ανθρώπους. Το σκεπτικό πίσω από την απόρριψη του αιτήματος.

Η νορβηγική δικαιοσύνη απέρριψε το αίτημα του νεοναζιστή Άντερς Μπέρινγκ Μπράιβικ, ο οποίος ζητούσε να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, μόλις δέκα χρόνια αφότου σκότωσε 77 ανθρώπους στο Όσλο και στο νησί Ούτεγια της Νορβηγίας.

«Υπάρχει προφανής κίνδυνος να επαναλάβει τη συμπεριφορά που οδήγησε στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 22ας Ιουλίου» 2011, ανέφερε το δικαστήριο του Τέλεμαρκ στο σκεπτικό της απόφασής του.

Ο Μπράιβικ σκότωσε οκτώ ανθρώπους στο Όσλο, όταν ανατίναξε ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια πήγε στο νησί και άνοιξε πυρ αδιακρίτως, σκοτώνοντας άλλους 69, στην πλειονότητά τους εφήβους που μετείχαν στην κατασκήνωση της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ομόφωνη.

Ο 42χρονος Μπράιβικ εκτίει ποινή κάθειρξης 21 ετών, η οποία ωστόσο μπορεί να παραταθεί επ' αόριστον, εφόσον θεωρηθεί απειλή για την κοινωνία. Είχε ωστόσο τη δυνατότητα να ζητήσει την πρόωρη αποφυλάκισή του αφού εξέτισε 10 χρόνια από την ποινή του και μπορεί να υποβάλει παρόμοια αιτήματα ένα χρόνο έπειτα από κάθε απόρριψη του δικαστηρίου.

