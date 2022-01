Κόσμος

Μακελάρης του Όσλο: Εξετάζεται το αίτημα αποφυλάκισης του

Δέκα χρόνια μετά τις σφαγές που συγκλόνισαν τη Νορβηγία και το Όσλο, δικαστήριο εξετάζει το αίτημα πρόωρης αποφυλάκισης του μακελάρη

Δέκα χρόνια μετά τις σφαγές που συγκλόνισαν τη Νορβηγία στο νησάκι Ουτόγια και το Όσλο, δικαστήριο εξετάζει το αίτημα πρόωρης αποφυλάκισης του νεοναζί μακελάρη Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ.

Το δικαστήριο της περιφέρειας Τέλεμαρκ στην Νορβηγία, το οποίο έχει έδρα τον δήμο Σέεμ θα εξετάσει το εάν και κατά πόσον ο Μπρέιβικ συνεχίζει να εγείρει απειλή για τη νορβηγική κοινωνία.

Έχει προβλεφθεί η ακροαματική διαδικασία να διαρκέσει τρεις ημέρες, ωστόσο δεν αποκλείεται να επεκταθεί και σε μια τέταρτη.

Αρχικά προβλέπεται να κάνει τοποθέτηση ο Μπρέιβικ, για να επιχειρηματολογήσει υπέρ του αιτήματός του.

Η ετυμηγορία αναμένεται να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.

Η σφαγή που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ

Ο 42χρονος ναζιστής, ο οποίος σήμερα αυτοαποκαλείται Φιότολφ Χάνσεν, είχε πυροδοτήσει αυτοκίνητο-βόμβα στη συνοικία των κυβερνητικών κτιρίων στο Όσλο την 22η Ιουλίου 2011, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ άνθρωποι.

Κατόπιν, μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό, πήγε πάνοπλος στο νησάκι Ουτόγια, όπου συμμετείχαν σε κατασκήνωση μέλη της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος, κι άρχισε να τα πυροβολεί εν ψυχρώ. Τα θύματά του ήταν 69, κυρίως νεαρής ηλικίας.

Επρόκειτο για την πιο πολυαίμακτη επίθεση στη χώρα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο δράστης της φρόντισε να διανείμει «μανιφέστο» με διάφορα νεοναζιστικά και αντιισλαμικά ιδεολογήματα πριν από τη διάπραξή της.



Δικαστήριο στο Όσλο τον καταδίκασε το 2012 να εκτίσει 21 χρόνια κάθειρξη, τη βαρύτερη ποινή την εποχή. Προβλεπόταν πως θα μπορούσε να ζητήσει πρόωρη αποφυλάκιση έπειτα από 10 χρόνια.

Η έκτιση της ελάχιστης ποινής, της δεκαετούς κάθειρξης, ολοκληρώθηκε την 5η Ιουνίου 2021, καθώς συνυπολογίστηκαν σε αυτήν οι 445 ημέρες που πέρασε προφυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του.

«Θα συνεχίσει να θέλει να σκοτώνει»

Η ποινή που επιβλήθηκε στον Μπρέιβικ έχει ρήτρα «προληπτικής» παράτασης της κράτησής του, κάτι που σημαίνει πως θα μπορούσε να παραμείνει φυλακισμένος ακόμη και αφού ολοκληρώσει τα 21 χρόνια της ποινής του, εάν κριθεί πως συνεχίζει να εγείρει απειλή για την κοινωνία. Θεωρητικά, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να πεθάνει σε βαθιά γεράματα στη φυλακή.

Η εισαγγελία προτείνει ο δράστης του μακελειού να παραμείνει φυλακισμένος και θεωρείται πολύ πιθανό πως το δικαστήριο θα συμφωνήσει.

Το δικαστήριο στο Όσλο είχε εκτιμήσει όταν τον καταδίκαζε πως ο Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ θα συνεχίσει να έχει την πρόθεση, καθώς και τη δυνατότητα, να διαπράξει φόνο, ή φόνους, ακόμη και αφού ολοκληρώσει την έκτιση της ποινής του.

