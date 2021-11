Κόσμος

Νορβηγία: Αστυνομικοί σκότωσαν άνδρα με μαχαίρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας άνοιξε την πόρτα του περιπολικού και επιτέθηκε σε ένστολους, ενώ νωρίτερα είχε αποπειραθεί να επιτεθεί σε ανυποψίαστους διαβάτες.

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε πως στελέχη της πυροβόλησαν και σκότωσαν σήμερα στο Όσλο έναν άνδρα, οπλισμένο με μαχαίρι, που αποπειράθηκε να μαχαιρώσει άλλους ανθρώπους, κατόπιν επιτέθηκε σε μια αστυνομική περίπολο που πήγε να τον συλλάβει.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης του άνδρα, ανέφερε η αστυνομία, η οποία δεν πιστεύει πως επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση.

«Δεν αποκλείουμε κανένα κίνητρο, όμως δεν υπάρχουν πληροφορίες σε αυτή τη φάση που να (μας) κατευθύνουν προς μια τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε ο επιθεωρητής Έγκιλ Γιέργκεν Μπρέκε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Norway attacks knife men pic.twitter.com/zpezpExO51 — Ninnyd ?????????? Waiting~4~the Revolution (@ninnyd101) November 9, 2021

Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν εντός της ημέρας την ταυτότητα του δράστη, όπως είχαν μεταδώσει τα ΜΜΕ: πρόκειται για έναν Ρώσο ηλικίας 33 ετών που είχε καταδικαστεί τον Δεκέμβριο του 2020 να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, έπειτα από μια επίθεση με μαχαίρι έναν χρόνο νωρίτερα στο Όσλο. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε βγει με άδεια από την ψυχιατρική κλινική, όπου νοσηλευόταν.

Σε βίντεο αυτόπτων μαρτύρων που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από νορβηγικά ΜΜΕ, διακρίνεται ο άνδρας, γυμνόστηθος και κρατώντας ένα μεγάλο μαχαίρι, να παρασύρεται τουλάχιστον δύο φορές από ένα περιπολικό.

Έχοντας καταλήξει πρώτα σε έναν τοίχο, ο άνδρας στη συνέχεια τρέχει προς το περιπολικό, καταφέρνει να ανοίξει την πόρτα και να ορμήσει προς το εσωτερικό.

On Tuesday, a mentally unstable man weilding a knife threatened passers-by on the streets of the #Norwegian capital, #Oslo, before being shot dead by police.#Norway #news #anews pic.twitter.com/nZkPXTf22B — ANews (@anews) November 9, 2021

«Η αστυνομία προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει ενώ επιχειρούσε να μαχαιρώσει κάποιον. Τότε επιτέθηκε εναντίον της αστυνομίας με ένα μαχαίρι (…) και έπεσαν πυροβολισμοί», σύμφωνα με τα όσα αφηγήθηκε για το περιστατικό ο επικεφαλής της επιχείρησης Τόρε Σόλμπεργκ.

Ο ένοπλος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοινωνικό κομμωτήριο του Δήμου Αθηναίων: Δωρεάν υπηρεσίες σε πολίτες

Τουρκία: Κατέρρευσε κτήριο, δεκάδες εγκλωβισμένοι

“The 2night Show”: Τρίτη με εκλεκτούς καλεσμένους (εικόνες)