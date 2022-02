Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Προσαγωγές για τη δολοφονία του 19χρονου

Ραγδαίες φαίνεται να είναι οι εξελίξεις από την αστυνομική έρευνα για την άγρια δολοφονία του 19χρονου στη Θεσσαλονίκη.

Η αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας του 19χρονου φιλάθλου του Άρη στη Θεσσαλονίκη, έφερε αποτελέσματα πολύ γρήγορα.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έχουν προσαχθεί τρία άτομα, τα οποία καταθέτουν ως ύποπτα για συμμετοχή στη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού.

Οι προσαχθέντες βρίσκονται στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης όπου εξετάζονται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και ερευνάται η εμπλοκή τους στην αιματηρή επίθεση.

Η επισταμένη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνεχίζεται και η εξιχνίαση του περιστστικού οπαδικής βίας, είναι στις άμεσες προτεραιότητες.

