Τουρκία: Αεροπορικές επιδρομές κατά Κούρδων σε Ιράκ και Συρία

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι έπληξε θέσεις Κούρδων ανταρτών και αποθήκες πυρομαχικών.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αεροσκάφη της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν θέσεις Κούρδων ανταρτών, ανάμεσά τους στρατόπεδα εκπαίδευσης, κρησφύγετα και αποθήκες πυρομαχικών, στο βόρειο Ιράκ και στη βόρεια Συρία.

Το υπουργείο ανέφερε πως όλα τα αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση εναντίον θέσεων στις περιοχές Ντερίκ, Σίντζαρ και Καρατζάκ, επέστρεψαν στις βάσεις τους. Δεν έδωσε καμία πληροφορία για θύματα.

Νωρίτερα, οι αρχές της αυτόνομης περιφέρειας του ιρακινού Κουρδιστάν ανέφεραν πως τουρκικά μαχητικά βομβάρδισαν τουλάχιστον έξι θέσεις μελών της τουρκικής κουρδικής αυτονομιστικής οργάνωσης Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), κάνοντας λόγο για «ανθρώπινες απώλειες», αλλά χωρίς να δώσουν συγκεκριμένο απολογισμό θυμάτων.

