“Μικρασία - Αλησμόνητες Πατρίδες”: Έκθεση φωτογραφίας με σπάνια ντοκουμέντα

Σε μία συγκινητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας στο Παναιτώλιο στη Νέα Ιωνία.

Της Άννας Νικολάου

Σε μία συγκινητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο: «Μικρασία -Αλησμόνητες Πατρίδες» στο χώρο Παναιτωλίου στη Νέα Ιωνία. Κάθε φωτογραφία αποτελεί ένα μοναδικό ντοκουμέντο που αποτυπώνει πολύπλευρα τη θυσία του Ελληνισμού στην πατρογονική γη της Μικράς Ασίας.

«Μια έκθεση που διοργανώνεται στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή η Ιερά Μητρόπολη και οι δήμοι Νέας Ιωνίας, Φιλαδέλφειας και Χαλκηδόνας και Ηρακλείου έχουν προγραμματίσει ένα ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα δράσεων προκειμένου να τιμήσουμε τους πρόσφυγες», δήλωσε ο Λουκάς Χριστοδούλου Πρόεδρος του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ).

Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ ανέφερε ότι «είναι μια πολύ σημαντική δουλειά. Ευχαριστώ όλους όσους κουράστηκαν για να μπορέσει να γίνει η έκθεση αυτή πραγματικότητα. Θα καλέσουμε όλο το κόσμο να έρθει να απολαύσει».



Όποιος επισκεφθεί την έκθεση θα απολαύσει 160 μοναδικές φωτογραφίες με σπάνια στιγμιότυπα των Αλησμόνητων Πατρίδων.

«Θεωρώ πως είναι χρέος μας να αποδώσουμε ότι τρόπο έχουμε στη διάθεση μας, για να αποδώσουμε ένα φόρο τιμής», τόνισε ο Δήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας Γιάννης Βούρος

Μέσα από το συγκινητικό φωτογραφικό υλικό ο επισκέπτης αναβιώνει την πιο σκοτεινή σελίδα του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας 100 χρόνια μετά την καταστροφή και την πυρπόληση της Σμύρνης.

«Μια πόλη με μεγάλη ιστορική αξία κουβαλώντας μνήμες φορτία από ήθος, αξιοπρέπεια, φιλότιμο, εργατιά» ανέφερε η Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Δέσποινα Θωμαΐδου.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάσθηκε απόσπασμα ομιλίας της καθηγήτριας Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ.

