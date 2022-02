Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμοί παιδιών: Ανοίγουν 40000 νέα ραντεβού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες εμβολιαστικές γραμμές στα mega Εμβολιαστικά Κέντρα «Προμηθέας» και Περιστερίου.

Nέες εμβολιαστικές γραμμές προστίθενται στα mega Εμβολιαστικά Κέντρα «Προμηθέας» και Περιστερίου, με σκοπό την περαιτέρω επιτάχυνση των εμβολιασμών των παιδιών στην Αττική. Με αυτή την παρέμβαση θα ανοίξουν 40.000 νέα ραντεβού για τον μήνα Φεβρουάριο.

Τα νέα ραντεβού θα είναι διαθέσιμα από την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου, οπότε και παρακαλούνται οι γονείς να μπουν στην πλατφόρμα για να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό των παιδιών τους κατά του κορονοϊού.

Ειδήσεις σήμερα:

Σαλαμίνα: Η φάλαινα εντοπίστηκε νεκρή

Δολοφονία 19χρονου: Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

Μητσοτάκης – ΕΝΦΙΑ: Μείωση κατά 13%