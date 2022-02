Οικονομία

Μείωση ΕΝΦΙΑ: Οι αλλαγές με παραδείγματα

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ. Ποιοι θα «δουν» μείωση και ποιοι αύξηση. Παραδείγματα.

Μείωση στον ΕΝΦΙΑ ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, με τον Υπουργό Οικονομικών να εξειδικεύει, δίνοντας και παραδείγματα αναλυτικά.

Στις σημαντικές αλλαγές που περιλαμβάνονται στο νέο σχέδιο εκτός των μειωμένων συντελεστών είναι:

• η πλήρης κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου για όλα τα ακίνητα αξίας έως και 400.000 ευρώ.

• η ενσωμάτωση του συμπληρωματικού φόρου στον κύριο για ακίνητα πάνω από 400.000, που στην συντριπτική του πλειοψηφία είναι μικρότερος από αυτόν που πλήρωσαν πέρυσι.

• Ο νέος Φόρος θα εκκαθαριστεί μέχρι το τέλος Απριλίου και θα πληρωθεί σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Με βάση τα όσα έγιναν γνωστά χθες, ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένος για περίπου 5 εκατ. φορολογούμενους, που αντιστοιχεί σε περίπου το 80% του συνόλου των ιδιοκτητών ακινήτων.

Για το 14%, δηλαδή για περίπου 875.000 φορολογούμενους ο Φόρος δεν θα έχει διαφοροποιήσεις και θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Επιπλέον φόρο θα πληρώσει το 6%, δηλαδή 375.000 ιδιοκτήτες ακινήτων. Από αυτούς οι μισοί, δηλαδή 187.500 θα έχουν επιβάρυνση έως 50 ευρώ.

Ποιοι κερδίζουν από την μείωση του ΕΝΦΙΑ

Η μείωση με βάση τα παραδείγματα που δόθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, παρά την σημαντική αύξηση των αντικειμενικών αξιών, περισσότερο κερδισμένοι είναι οι φορολογούμενοι με μικρή και μεσαία ακίνητη περιουσία, καθώς επίσης και όσοι έχουν στην κατοχή τους οικόπεδα για τα οποία οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου μειώνονται έως και 80%.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που έχουν στην κατοχή τους φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανέρχεται πλέον σε 750 δισ. ευρώ μετά την αναπροσαρμογή και επέκταση των αντικειμενικών αξιών. Ο συνολικός φόρος που θα βεβαιωθεί φέτος εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2,233 δισ. ευρώ από 2,587 δισ. ευρώ που βεβαιώθηκε για το 2021. Συνολικά η μείωση ανέρχεται σε 354 εκατ. σε σχέση με πέρυσι.

Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι λόγω της μείωσης του φόρου και της αύξησης του αριθμού των δόσεων θα αυξηθεί η εισπραξιμότητα του φόρου και θα κινηθεί πάνω από 81% που έχει καταγραφεί από το 2018.

Να σημειωθεί ότι με την νέα κλίμακα θα υπολογίζονται οι εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα. Το πρώτο κλιμάκιο της έκπτωσης του 30% διευρύνεται και θα καλύπτει την περιουσία έως τις 100.000 ευρώ αντί για 60.000 ευρώ που ισχύει μέχρι σήμερα. Για 733.000 φυσικά πρόσωπα, αυξάνεται το ποσοστό της έκπτωσης κατά 10%. Επίσης αυξάνεται από το 20% στο 25% η έκπτωση για περιουσίες από 101.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ.

Αναφορικά με τις φοροαπαλλαγές, διατηρούνται οι εκπτώσεις 50% και 100% στον ΕΝΦΙΑ για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Ο υπολογισμός των εκπτώσεων θα γίνει με βάση τα εισοδήματα του 2020 που δήλωσαν οι φορολογούμενοι στη φορολογική δήλωση που υπέβαλαν το 2021.

Ο νέος ΕΝΦΙΑ με παραδείγματα

1. Διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, 1ου ορόφου 120 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης, 1.200 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 372,96 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 282,24 ευρώ. Ενώ η αξία του ακινήτου αυξήθηκε κατά 25%, ο φόρος μειώθηκε κατά 24,32%.

2. Διαμέρισμα στην Ξάνθη, 1ου ορόφου 100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης αμετάβλητη στα 750 ευρώ, πλήρωσε φόρο το 2021 220,50 ευρώ, ενώ το 2022 θα πληρώσει φόρο 147 ευρώ, δηλαδή μειωμένο κατά 33,33%.

3. Διαμέρισμα στην Καισαριανή, 1ου ορόφου 100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ πλήρωσε φόρο το 2021 310 ευρώ. Και ενώ το 2022 η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 1.350 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 220,50 ευρώ. Δηλαδή, με αύξηση στην αξία του ακινήτου κατά 22,73%, ο φόρος μειώνεται κατά 29,05%.

4. Διαμέρισμα στο Αιγάλεω, 1ου ορόφου 100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ πλήρωσε φόρο το 2021, 310,80 ευρώ. Το 2022, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα 1.300 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 220,50 ευρώ. Δηλαδή, ενώ η αξία του ακινήτου αυξάνεται κατά 18%, ο φόρος μειώνεται κατά 29%.

5. Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Νέας Εγνατίας, 1ου ορόφου 150 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ πλήρωσε φόρο το 2021, 466,20 ευρώ. Το 2022, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα 1.350 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 352,80 ευρώ. Δηλαδή, ενώ η αξία του ακινήτου αυξάνεται κατά 22,73%, ο φόρος μειώνεται κατά 25%.

6. Διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή, 1ου ορόφου, 300 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης, 1.250 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 1.217,40 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 1.027 ευρώ, μειωμένος κατά 15,64%.

7. Διαμέρισμα στη Σαντορίνη, 1ου ορόφου, 100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 4.950 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 1.744 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 5.050 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 1.991,75 ευρώ, αυξημένος κατά 14,21%.

8. Διαμέρισμα στη Μύκονο, 1ου ορόφου, 250 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 4.900 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 10.206 ευρώ. Το 2022, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα 5.900 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 11.891,24 ευρώ, αυξημένος κατά 16,51%.

9. Διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, 1ου ορόφου, 100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης, 1.200 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 310,80 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 235,20 ευρώ, μειωμένος κατά 24,32%.

10. Διαμέρισμα στην Πετρούπολη, 1ου ορόφου, 220 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.150 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 279,92 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 198,45 ευρώ, μειωμένος κατά 29,05%.

11. Διαμέρισμα στο Λαύριο, 1ου ορόφου, 110 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 341,88 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 1.300 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 258,72 ευρώ, μειωμένος κατά 24,32%.

12. Διαμέρισμα στον Πλατύ Γιαλό της Μυκόνου, 1ου ορόφου, 200 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 2.500 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 1.828 ευρώ. Το 2022, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα 3.250 ευρώ, ο φόρος που αναλογεί είναι 2.424 ευρώ, αυξημένος κατά 32,60%.

