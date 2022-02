Κοινωνία

Ιωάννα Παλιοσπύρου: το νέο της μήνυμα μετά το χειρουργείο

"Η ζωή είναι απρόβλεπτη.. μερικές φορές άδικη" αναφέρει μεταξύ άλλων η Ιωάννα Παλιοσπύρου στην ανάρτησή της.

Μετά την επίθεση με βιτριόλι που δέχτηκε η Ιωάννα Παλιοσπύρου τον Μάιο του 2020, προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή της και να επουλώσει τις πληγές της.

Η νεαρή γυναίκα, δίνει τη δική της μάχη και με κάθυε ευκαιρία στέλνει μηνύματα προς όλους να είναι δυνατοί και παρά τις δυσκολίες της ζωής να συνεχίσουν να παλεύουν.

Έτσι πριν από λίγες ώρες η Ιωάννα Παλιοσπύρου, ξαναμπήκε στο χειρουργείο και μοιράστηκε μία φωτογραφία στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram με ένα ηχηρό μήνυμα να τη συνοδεύει στη λεζάντα:



«Τη μια μέρα μπορεί να είσαι σε ένα όμορφο μέρος με αγαπημένους φίλους και την άλλη στο παγωμένο κρεβάτι της χειρουργικής αίθουσας. Η ζωή είναι απρόβλεπτη.. μερικές φορές άδικη. Σημασία έχει να ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ. Ακόμα εδώ..το παλεύω.. Ευχαριστώ τη γιατρό μου και το team του νοσοκομείου που με κάνουν να νιώθω ασφαλής στα χέρια τους..»

