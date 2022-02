Life

“Ήλιος”: νέα επεισόδια σε νέα ώρα προβολής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην prime time ζώνη του προγράμματος του ΑΝΤ1, μεταφέρεται η αγαπημένη σειρά.

Σε νέα ώρα και τέσσερις φορές την εβδομάδα θα μεταδίδεται από τις 7 Φεβρουαρίου η δημοφιλής σειρά «Ήλιος» του ΑΝΤ1, που πλέον θα προβάλλεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00, ακριβώς μετά από το «Ράδιο Αρβύλα» και πριν από τις «Άγριες Μέλισσες».

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 96

Ο Δημήτρης παίρνει μήνυμα από τον Τζαφάρ που του ζητάει να συναντηθούν. Ο Νικήτας καταφέρνει να κλέψει τα χρήματα από την εταιρία και τα δίνει στον αδερφό του. Ο φύλακας, όμως, που χτύπησε, βρίσκεται στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένος και ο Νικήτας δεν ξέρει τι να κάνει. Ο Τζαφάρ εκβιάζει τον Δημήτρη με τη ζωή της Αζίζα για να μη δώσει το στικάκι στην Αστυνομία. Ο Στέφανος θέλει να μεταφερθεί στις αγροτικές φυλακές και ζητάει τη βοήθεια του Αχιλλέα, με τον οποίο συγκρούεται έντονα η Αθηνά, καθώς διαφωνεί κάθετα με αυτή την προοπτική. Ο Μιχάλης πηγαίνει στο σπίτι του Σπύρου να ζητήσει συγγνώμη. Τα πράγματα μεταξύ τους δεν θα εξελιχθούν καλά και, όταν αργότερα φτάνει εκεί και η Νέλλη, θα βρει τον Σπύρο πεσμένο στο πάτωμα και τον Μιχάλη από πάνω του... Ο Δημήτρης βρίσκει κάποια στοιχεία που τον οδηγούν στο σπίτι που πιστεύει ότι κρύβουν τη μικρή Αζίζα…

ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 97

Η Λήδα είναι σίγουρη πως πίσω από τη διάρρηξη κρύβεται ο Νικήτας και του ζητά εξηγήσεις. Ο Τζαφάρ στέλνει ένα βίντεο στο Δημήτρη με την Αζίζα να παρακαλεί για βοήθεια. Η Αλίκη και ο Δημήτρης ξεχωρίζουν κάτι φωνές που ακούγονται στο βάθος και αυτό τους δίνει ξανά ελπίδες πως μπορούν να τη βρουν. Η Αθηνά, μετά από έντονες πιέσεις των ανωτέρων της, βγάζει ένταλμα να ψάξουν για το στικάκι τόσο στο σπίτι της Αλίκης όσο και στη φάρμα… Ο Στέφανος ακούει με ικανοποίηση ότι εγκρίθηκε η μεταφορά του στις Αγροτικές Φυλακές, αλλά η διάθεσή του αλλάζει μόλις ο Διευθυντής τον ενημερώσει πως η σχέση της Αθηνάς και του Αχιλλέα είναι κάτι παραπάνω από επαγγελματική. Ο Νικήτας βρίσκεται απροετοίμαστος όταν ο Χρήστος φτάνει στο νοσοκομείο και του λέει ξεκάθαρα πως τον θεωρεί ύποπτο για την υπόθεση της διάρρηξης…

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 98

Το ευχάριστο κλίμα της γιορτής που έχει ετοιμάσει η Ελένη για την επιστροφή του πατέρα της από το νοσοκομείο ανατρέπεται από ένα αναπάντεχο και τραγικό γεγονός. Ο Δημήτρης αρνείται να παραδώσει στην Αστυνομία το στικάκι, αν δεν βρουν πρώτα την Αζίζα και τον θέτουν σε διαθεσιμότητα. Εκείνος δρα παρασκηνιακά και προσπαθεί να εντοπίσει την Αζίζα με τη βοήθεια του Μιχάλη. Ο Νικήτας έρχεται σε σφοδρή σύγκρουση με τον αδερφό του, όταν ο Χρήστος ανακαλύπτει κάποια πράγματα για το Γιώργο. Κι ενώ η Αθηνά και ο Αχιλλέας εξομολογούνται ο ένας στον άλλον τα αισθήματά τους, ο Στέφανος καταστρώνει ένα νέο σατανικό σχέδιο. Ο Αχιλλέας πέφτει πρώτος στην παγίδα του…

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 99

Η Ελένη δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη με τον πατέρα της και είναι συντετριμμένη… Η Λήδα προσπαθεί να πείσει τον Νικήτα να επιστρέψει τα κλεμμένα χρήματα. Ο Δημήτρης είναι σε δίλλημα αν πρέπει να συνεχίσει κρυφά την έρευνα για την Αζίζα, με τον φόβο να μην εκθέσει και τον Χρήστο. Η σχέση του Μιχάλη και της Νέλλης φαίνεται να έχει τελειώσει οριστικά…

#Hlios

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: δεκάδες χιλιάδες θάνατοι στην Ελλάδα ετησίως

Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: ευνοεί τον 23χρονο ο διαχωρισμός της δικογραφίας

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί - Πλεύρης: απόλυση ή αναστολή σύμβασης για όλο το 2022

Gallery