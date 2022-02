Life

Εριέττα Κούρκουλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα λόγια αγάπης και η φωτογραφία με τον πατέρα της, με αφρομή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

Η Εριέττα Κούρκουλου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram μία συγκινητική ανάρτηση για την ασθένεια που ταλαιπωρεί την κοινωνία και ειδικά τον πατέρα της Νίκο Κούρκουλο, που του κόστισε την ζωή.

Η κόρη του αείμνηστου ηθοποιού που περιμένει το πρώτο της παιδάκι ανάρτησε μία φωτογραφία από την παιδική της ηλικία με τον πατέρα της και την συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο.

«Παγκόσμια ημέρα κατά της αρρώστιας που πήρε τόσους αγαπημένους μας μακριά… «Μίσος» είναι η λέξη που εκφράζει καλύτερα τα συναισθήματά μου γι’ αυτόν. Μίσος, γιατί πήρε την μεγαλύτερη αγάπη από κοντά μου, στερώντας μου στιγμές που είχα κάθε δικαίωμα να ζήσω.

Την ήμερα του γάμου μας, που ονειρευόμουν πάντα ότι θα με χόρευε. Την ημέρα που ανακοίνωσα στην υπόλοιπη οικογένειά μου ότι θα κάνουμε παιδάκι. Την ημέρα που θα γεννήσω τον εγγονό και συνονόματό του. Όλα αυτά τα άσχημα συναισθήματα, μας δίνουν πολλές φορές την ψευδαίσθηση ότι ο καρκίνος νίκησε. Αλλά δεν είναι αλήθεια.

Ο καρκίνος έχασε και θα συνεχίσει να χάνει, ακόμα και όταν οδηγεί στον θάνατο. Έχασε, γιατί ο πατέρας μου ήταν στον γάμο μας, και τον ένιωθα πιο κοντά μου από ποτέ. Έχασε, γιατί την ημέρα της ανακοίνωσης της εγκυμοσύνης μου, ευχαρίστησα εκείνον πρώτα, που ξέρω ότι έβαλε από εκεί ψηλά το χεράκι του.

Έχασε, γιατί ζει μέσα στο παιδί που θα γεννήσω τον επόμενο μήνα. Ο καρκίνος έχασε και θα χάνει πάντα την μάχη με την αγάπη. Από τότε που έφυγε ο πρώτος Νίκος της ζωής μου, έχω συναντήσει και συνεχίζω να συναντάω εκατοντάδες μαχητές της ασθένειας αυτής και κάθε φορά, αισθάνομαι δέος. Δέος, που συνεχίζουν να χαμογελούν και να κάνουν όνειρα για το μέλλον.

Δέος, που αντί να κατηγορούν την ζωή ή τον θεό για την ατυχία τους, μου περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους αισθάνονται τυχεροί.Όσοι έχουμε πληγεί από τον καρκίνο άμεσα η έμμεσα, ενώνουμε σήμερα τις φωνές μας για να του πούμε ότι έχασε και ότι εμείς θα συνεχίσουμε να τον πολεμάμε, γιορτάζοντας κάθε νίκη… μικρή και μεγάλη!» έγραψε κάτω από την ανάρτησή της η Εριέττα Κούρκουλου.

Δείτε την ανάρτηση της Εριέττας Κούρκουλου στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία - Άρειος Πάγος προς εισαγγελείς: “Σαρώστε” τις λέσχες φιλάθλων

Δολοφονία Άλκη – “Παπα ΠΑΟΚ”: Ζητώ συγγνώμη από τον ίδιο και την οικογένειά του (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: 4 νέα επεισόδια που καθηλώνουν (εικόνες)