Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: ολοκληρωμένη φροντίδα για ογκολογικούς ασθενείς

Για αναβάθμιση με ουσιαστικό τρόπο της φροντίδας σε ογκολογικούς ασθενείς, κάνει λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος.

Ψηφιακό πρόγραμμα που αφορά στη διαχείριση του καρκίνου, σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας. Στο στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται η δημιουργία "ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος φροντίδας ογκολογικών αιματολογικών ασθενών", και παράλληλα όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος, δρομολογούνται δράσεις, στο πλαίσιο του Προγράμματος της «Κατ' Οίκον Νοσηλείας», που εστιάζουν στην παροχή θεραπείας στο σπίτι και στους ογκολογικούς ασθενείς, αξιοποιώντας την τεχνολογία.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών Αιματολογικών Ασθενών είναι 1 από τα 5 προγράμματα Ψηφιακής Υγείας που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Η συνολική αξία του προγράμματος είναι 37,2 εκατομμύρια ευρώ. Το σύστημα προορίζεται να καλύψει με ψηφιακές διαδικασίες όλα την αντιμετώπιση του καρκίνου και περιλαμβάνει:

Την ανάπτυξη Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (Μητρώο Καρκίνου) . Η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες της Ευρώπης που δε διαθέτει συστηματική καταγραφή νεοπλασιών και κατά συνέπεια η ανάπτυξη του Εθνικού Μητρώου Καρκίνου είναι υψηλότατης προτεραιότητας.

Ογκολογικό Πληροφοριακό Σύστημα που θα εγκατασταθεί σε 10-12 επιλεγμένα Νοσοκομεία, θα παρέχει:

Ψηφιακή Πλατφόρμα που θα φιλοξενεί τα Ογκολογικά Συμβούλια των Νοσοκομείων ώστε να σχεδιάζεται η βέλτιστη θεραπεία για κάθε ασθενή από διεπιστημονικές ομάδες ιατρών που θα συνεργάζονται. Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χημειοθεραπειών που θα περιλαμβάνει: σχεδιασμό με βάση θεραπευτικά πρωτόκολλα, ακριβή και ασφαλή προετοιμασία των κυτταροστατικών φαρμάκων στο νοσοκομείο και παρακολούθηση της χορήγησης τους. Υποστήριξη των ασθενών με ηλεκτρονικές εφαρμογές (apps), ώστε ο ασθενής να έχει πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, σε βασικά στοιχεία του φακέλου του, να διαχειρίζεται το πρόγραμμα της θεραπείας του, να αναφέρει συμπτώματα και παρενέργειες θεραπείας και να υποστηρίζεται στην αντιμετώπισή τους, να επικοινωνεί εύκολα με το γιατρό του, να ενημερώνεται για τη νόσο του ακόμα και να μοιράζεται το φόβο και την αγωνία του.

Επιπλέον, σχεδιάζονται παράλληλες δράσεις, επίσης χρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του Προγράμματος της «Κατ' Οίκον Νοσηλείας», που εστιάζουν στην παροχή θεραπείας στο σπίτι και στους ογκολογικούς ασθενείς αξιοποιώντας και σε αυτή την περίπτωση την τεχνολογία. Στόχος , σύμφωνα με τον κ. Κωτσιόπουλο, είναι η μείωση της ταλαιπωρίας του ασθενή, φυσικής ή/και ψυχολογικής, απαλλάσσοντάς τον από την μετάβαση στο Νοσοκομείο και παρέχοντας τη θεραπεία, με απόλυτη ασφάλεια στον οικείο του χώρο (εφόσον αυτό είναι εφικτό).

«Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, ευελπιστούμε να αναβαθμίσουμε με ουσιαστικό τρόπο την φροντίδα των ογκολογικών ασθενών, δημιουργώντας ένα ψηφιακό πλέγμα υπηρεσιών που θα υποστηρίζει το έργο των ιατρών όλων των ειδικοτήτων αλλά και θα καθοδηγεί τον ίδιο τον ασθενή σε όλες τις φάσεις της νόσου», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ιωάννης Κωτσιόπουλος.

Σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας των διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια των συστημάτων, αναφέρει ο κ. Κωτσιόπουλος. Με βάση τα αυστηρά χρονικά πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025. Προφανώς σε όλο αυτό το διάστημα, προσθέτει, θα παράγονται σταδιακά αποτελέσματα, με πρώτο το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών. Παράλληλα δρομολογείται και η διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που θα υποστηρίξει τα παραπάνω έργα.

