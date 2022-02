Αθλητικά

Άρης – ΠΑΟΚ: Συμφωνία για φιλικό στη μνήμη του Άλκη

Ο ισχυρός άνδρας των κιτρινόμαυρων και ο διευθύνων σύμβουλος της ασπρόμαυρης ΠΑΕ συμφώνησαν να διεξαχθεί φιλικός αγώνας στη μνήμη του Άλκη.

Σε συμφωνία για τη διεξαγωγή φιλικού παιχνιδιού Άρη και ΠΑΟΚ στη μνήμη του Άλκη, παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων, ήρθαν ο ισχυρός άνδρας των κιτρινόμαυρων, Θεόδωρος Καρυπίδης, και ο διευθύνων σύμβουλος της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, Μάκης Γκαγκάτσης, οι οποίοι σήμερα βρέθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Το γεγονός αυτό γνωστοποίησε ο Μάκης Γκαγκάτσης μετά το τέλος της συνάντησης με τον Εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται πως την επιθυμία για τη διεξαγωγή φιλικού παιχνιδιού εξέφρασε ο πατέρας του αδικοχαμένου 19χρονου Άλκη την ημέρα της κηδείας του. Τα έσοδα του αγώνα θα διαθετούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

