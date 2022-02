Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων το προηγούμενο 24ώρο, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θάνατοι ασθενών καταγράφηκαν και την Παρασκευή από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, ενώ αυξητικές τάσεις παρουσιάζουν οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή 18.640 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Από αυτά τα 69 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 68 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ στην Αττική το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 4.723 και στην Θεσσαλονίκη 2.397 νέες μολύνσεις.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις εξής περιφέρειες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αργολίδας

Αρκαδίας

Άρτας

Αχαϊας

Βοιωτίας

Δράμας

Έβρου

Ευβοίας

Ζακυνθου

Ηλείας

Ημαθίας

Ηρακλείου

Θεσπρωτίας

Ιωαννίνων

Καβάλας

Καλύμνου

Καρδίτσας

Κέρκυρας

Κιλκίς

Κοζάνης

Κορινθίας

Κω

Λακωνίας

Λάρισας

Λασιθίου

Λέσβου

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Ξάνθης

Πέλλας

Πιερίας

Πρέβεζας

Ρεθύμνου

Ροδόπης

Ρόδου

Σάμου

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Χαλκιδικής

Χανίων

Χίου

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

