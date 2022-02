Οικονομία

Αττική Οδός - Αποζημιώσεις: Η διαδικασία για τις αιτήσεις

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων. Πρώτη ομαδική αγωγή πολιτών κατά της Αττικής Οδού.



Άνοιξε το μεσημέρι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης από όσους πολίτες εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό τις ημέρες του χιονιά, προκειμένου να πάρουν τις αποζημιώσεις των 2.000 ανά αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, η Αττική Οδός ενημερώνει με ανακοίνωσή της ότι η Πλατφόρμα Καταχώρησης Αιτημάτων είναι πλέον διαθέσιμη, μέσω του site της Αττικής Οδού www.aodos.gr, σε ειδική ενότητα με τίτλο "Χιονόπτωση 24.1.2022".

Στην πλατφόρμα μπορούν να καταχωρήσουν το αίτημα και τα συνοδευτικά στοιχεία τους οι οδηγοί των οποίων τα οχήματα αποκλείστηκαν στον αυτοκινητόδρομο τη Δευτέρα 24/1/2022.

Επίσης, επισημαίνει ότι η καταχώρηση της αίτησης στην πλατφόρμα είναι απαραίτητη ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης αίτησης έχει σταλεί ηλεκτρονικά έως τώρα, ενώ, η εταιρεία θα ενημερώσει απευθείας τους αιτούντες για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών της Αττικής Οδού, Δευτέρα-Σάββατο 08:00-19:00 και Κυριακή 11:00-19:00 στο 210.66.82.222, ή μέσω e-mail στο customercare@attikesdiadromes.gr.

Ωστόσο, σήμερα υποβλήθηκε η πρώτη ομαδική αγωγή πολιτών κατά της Αττικής Οδού για τον εγκλωβισμό τους στα χιόνια. Πρόκειται για 9 πολίτες που στρέφονται κατά της Αττικής Οδού θεωρώντας ότι η βλάβη που υπέστησαν είναι μεγαλύτερη των 2.000 ευρώ και ζητούν συνολικά 128.000 ευρώ.





