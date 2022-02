Κόσμος

Κορονοϊός - Αντιεμβολιαστές: οικογένεια ξεκληρίστηκε στην Ιταλία

Γονείς και παιδιά έφυγαν από την ζωή μέσα σε λίγες ημέρες, προκαλώντας σοκ σε όλη την χώρα.

Πενταμελής οικογένεια αντιεμβολιαστών μολύνθηκε και - μέσα σε έναν μήνα - ξεκληρίστηκε από κορονοϊό, στην Σικελία.

Στο τέλος του Δεκεμβρίου έχασε την ζωή του ο 80χρονος πατέρας, πριν το ασθενοφόρο μπορέσει να τον διακομίσει στο νοσοκομείο. Η σύζυγός του, 78 ετών, και τα τρία τους παιδιά - 55, 52 και 50 ετών - πέθαναν σε διάστημα περίπου δέκα ημερών ο ένας από τον άλλο.

Η 25χρονη εγγονή του πρώτου εκλιπόντα, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είμαστε βυθισμένοι στο πένθος, ο πόνος μας είναι απερίγραπτος. Δεν είχε εμβολιαστεί κανείς τους, διότι φοβόντουσαν».

«Και η οικογενειακή αυτή τραγική ιστορία μας δείχνει - σε όλους - ότι το μόνο όπλο κατά του κορονοϊού, είναι το εμβόλιο», δήλωσε ο Εμανουέλε Κασαρά, διευθυντής του νοσοκομείου της πόλης Έννα, στη Σικελία.?

