Κόσμος

Εκουαδόρ: πλημμύρες με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Δραματικός είναι ο επίσημος απολογισμός για τους νεκρούς και τους τραυματίες από τα έντονα φαινόμενα που έπληξαν τον Ισημερινό.

Οι πλημμύρες και η φονική κατολίσθηση που έπληξαν το Κίτο στην αρχή της εβδομάδας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 53, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι αρχές του Ισημερινού, οι οποίες αναζητούν ακόμη δύο κατοίκους που εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Έχουμε 27 νεκρούς και 53 τραυματίες. Με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έφθασαν σε εμάς, δύο άνθρωποι συνεχίζουν ακόμη να αγνοούνται», ανέφερε τοπικός αξιωματούχος αρμόδιος για την ασφάλεια, ο Γκίδο Νούνιες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε στη λεωφόρο Λα Γκάσκα, στο βορειοδυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, που υπέστη σφοδρό πλήγμα τη Δευτέρα.

Συνεργεία έρευνας και διάσωσης συνέχιζαν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν θύματα σε ό,τι απέμεινε από γήπεδο όπου διεξαγόταν αγώνας βόλεϊ, το οποίο κατάπιε γιγάντια κατολίσθηση λάσπης. Εκεί χάθηκαν οι περισσότερες ζωές.

Στο γήπεδο βρισκόταν πλήθος ανθρώπων, αθλητές και θεατές, όταν το χτύπησαν δεκάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα λάσπης, βράχων και συντριμμιών, που κατέβηκαν με βία από τις πλαγιές του ηφαιστείου Πιτσίντσα.

Τη Δευτέρα καταρρακτώδεις βροχές, οι σφοδρότερες της τελευταίες εικοσαετίας, σφυροκόπησαν την πρωτεύουσα του Ισημερινού για σχεδόν 17 ώρες. Σημειώθηκε κατακρήμνιση-ρεκόρ, σχεδόν 75 λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι προβλέψεις έκαναν λόγο για όχι περισσότερα από 2.

Δεξαμενή συγκράτησης των νερών της βροχής, με χωρητικότητα 4.500 κυβικών μέτρων, υπέστη ρήγμα αφού δέχθηκε πάνω από τετραπλάσια από τη συνηθισμένη ποσότητα νερού.

Κατοικίες, αυτοκίνητα και το δίκτυο ηλεκτροδότησης υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Κηρύχθηκε τριήμερο πένθος, από την Τρίτη ως προχθές Πέμπτη, από τις αρχές της πρωτεύουσας των 2,7 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο απολογισμός κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου των ισχυρών βροχών, που έχουν πλήξει 22 από τις 24 επαρχίες του Ισημερινού από τον Οκτώβριο, έχει φθάσει τους 44 νεκρούς και τους 77 τραυματίες, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης κινδύνων, που δημοσιοποιήθηκαν προχθές Πέμπτη.?