Θεσσαλονίκη - Καταγγελία: 51χρονος εξέδιδε με την απειλή όπλου 36χρονη

Τι είπε στις Αρχές η γυναίκα για τον εφιάλτη που ζούσε στα χέρια του 51χρονου.

Δικογραφία σε βάρος άντρα, ο οποίος φέρεται να εκμεταλλευόταν την επ' αμοιβή έκδοση 36χρονης ημεδαπής σε πελάτες, ενίοτε απειλώντας την -κατά καταγγελία της- ακόμα και με όπλο, σχηματίστησε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο ημεδαπός άντρας, ηλικίας 51 ετών, «χρησιμοποιώντας απειλές, ψυχολογική και σωματική βία σε βάρος της, εκμεταλλευόταν την επ’ αμοιβή έκδοσή της σε πελάτες, προσποριζόμενος μέρος των εσόδων της, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την καταγγελία, την απειλούσε με όπλο και παρακρατούσε προσωπικά της έγγραφα».

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του είναι για εμπορία ανθρώπων, περί όπλων και για υπεξαγωγή εγγράφων.

