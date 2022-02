Κόσμος

Μαρόκο: Νεκρός ανασύρθηκε ο μικρός Ράιαν

Ο μικρούλης δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή. Τι αναφέρουν τα τοπικά μέσα.

Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, δεν είχε αίσιο τέλος η περιπέτεια του μικρού Ράιαν που ήταν εγκλωβισμένος για 5 ημέρες σε ένα πηγάδι στο Μαρόκο.

Μετά από μία γιγαντιαία επιχείρηση με διασώστες και νοσηλευτές τελικά το παιδάκι απεγκλωβίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Το παιδί έχει εγκλωβιστεί σε πηγάδι πάνω από 30 μέτρα στην επαρχία Λααγιούν.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ο μικρός Ράιαν ανασύρθηκε νεκρός από το πηγάδι στο οποίο παρέμεινε παγιδευμένος επί πέντε ημέρες, ανακοίνωσε το παλάτι, μεταδίδουν τα μαροκινά μέσα ενημέρωσης.

JUST IN: Five-year-old Moroccan boy trapped in well successfully pulled out but dies from injuries https://t.co/4sdAc4iHMe — Fox News (@FoxNews) February 5, 2022

