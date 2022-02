Πολιτισμός

Πέθανε η Μαριανίνα Κριεζή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη για την ελληνική καλλιτεχνική σκηνή με τη μεγάλη αυτή απώλεια.

Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η σπουδαία στιχουργός Μαριανίνα Κριεζή, που έγραψε, μεταξύ άλλων, τους στίχους όλων των τραγουδιών από τη θρυλική ραδιοφωνική εκπομπή «Εδώ Λιλιπούπολη». Η Μαριανίνα Κριεζή είχε κάνει πολύ σημαντικές συνεργασίες στην ελληνική δισκογραφία και είχε γράψει πολλά παιδικά βιβλία.

Η Μ. Κριεζή γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947, με καταγωγή από την Ύδρα. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διακοσμητική - Σκηνογραφία στα εργαστήρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Το 1969 πήγε στο Παρίσι για να σπουδάσει σχέδιο υφάσματος, επέστρεψε στην Ελλάδα, εργάστηκε ως γραφίστρια και την άνοιξη του 1977 άρχισε να συνεργάζεται με το Τρίτο Πρόγραμμα όταν διευθυντής ήταν ο Μάνος Χατζιδάκις. Εκεί έγραψε τους στίχους όλων των τραγουδιών της ραδιοφωνικής εκπομπής «Εδώ Λιλιπούπολη» ενώ συμμετείχε και στα κείμενα, ιδίως ως συγγραφικό δίδυμο με την ηθοποιό 'Αννα Παναγιωτοπούλου. Συνέπραξε επίσης, ως κειμενογράφος, σε επιθεωρήσεις της «Ελεύθερης Σκηνής».

Στη μακρά σταδιοδρομία της ως στιχουργός συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τους Αρλέτα, Ελένη Δήμου, Στράτο Διονυσίου, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Σαβίνα Γιαννάτου, Μιχάλη Μπαζάκα, Δήμητρα Γαλάνη, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Μιχάλη Χατζηγιάννη. Στίχους της έχουν μελοποιήσει συνθέτες όπως οι Λένα Πλάτωνος, Νίκος Κυπουργός, Δημήτρης Μαραγκόπουλος, Νίκος Χριστοδούλου, Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Σπανός, Δήμητρα Γαλάνη, Μιχάλης Καπούλας, Ευσταθία, Τάκης Μουσαφίρης, Διονύσης Τσακνής κ.ά.

Ως παραγωγός στην ΕΡΑ παρουσίασε διάφορες εκπομπές, όπως την φιλοζωική «Μου το ‘πε ένα πουλάκι», τη νυχτερινή «Το νυχτικό του πύργου» και την εκπομπή «Αύριο όλα θα είναι καλύτερα».

Η Μαριανίνα Κριεζή είχε, επίσης, μεταφράσει και διασκευάσει διάφορα έργα με παιδικό περιεχόμενο (ιστορίες και τραγούδια). Ως συγγραφέας συμμετείχε στον συλλογικό τόμο «Λόγος για την Ύδρα» (Εκδόσεις Καστανιώτη, 2008), που περιελάμβανε ζωγραφικά έργα γνωστών καλλιτεχνών τα οποία συνδέονταν με το ιστορικό νησί (Παναγιώτη Τέτση, Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Περικλή Βυζάντιου και Νίκου Νικολάου).

Ειδήσεις σήμερα:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: η ημέρα που ξεκληρίστηκε η κορυφαία ομάδα

Δολοφονία αστυνομικών στου Ρέντη: οργή στις οικογένειες για την άρνηση αποζημίωσης (βίντεο)

Μαξίμου: Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για τη βία στον αθλητισμό