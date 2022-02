Κόσμος

Οικουμενικός Πατριάρχης για Χάλκη: Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε

Όσα είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την προσπάθεια επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής στη Χάλκη.

Την αποφασιστικότητα της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως να συνεχίσει τον αγώνα της για την επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε ομιλία του, σήμερα, κατά την έναρξη διήμερου διεθνούς επιστημονικού Συνεδρίου, που πραγματοποιείται στην Αίθουσα Τελετών της Σχολής, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από τότε που διεκόπη η λειτουργία του ιστορικού θεολογικού εκπαιδευτηρίου, αλλά και 30 ετών από την εκδημία του τελευταίου Σχολάρχη του αείμνηστου Μητροπολίτη Σταυρουπόλεως κυρού Μαξίμου. Ο τίτλος του Συνεδρίου είναι «Από των λυπηροτέρων επί τα θυμηδέστερα: ευχή και προσευχή».

Νωρίτερα, ο Παναγιώτατος χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στο παρεκκλήσιο της Παναγίας Καμαριωτίσσης, στην Αίθουσα Τελετών της Σχολής, επί τη μνήμη του Ιερού Φωτίου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και ανιδρυτού της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης.

Στην ομιλία του, ο Παναγιώτατος επισήμανε ότι στα 127 έτη λειτουργίας της, η Ιερά Θεολογική Σχολή, χάρισε «εις την Μεγάλην Εκκλησίαν και εις την ανά την Οικουμένην Ορθοδοξίαν τους υπερεννεακοσίους ‘'Διδασκάλους της Ορθοδόξου Χριστιανικής Θεολογίας'', οι οποίοι διηκόνησαν ευκλεώς και θυσιαστικώς τον λαόν του Θεού και την ιεράν επιστήμην».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και στην προσφορά του Ιερού Φωτίου προς την Εκκλησία και το Γένος.

Ο Πατριάρχης, στην ομιλία του, επισήμανε ότι η αποστολή της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο δεν προάγεται από μια εσωστρεφή και «κλειστή» θεολογία, η οποία, όπως είπε, αποφεύγει, αγνοεί ή και απορρίπτει τον κόσμο, για να διασώσει τη δήθεν απειλουμένην υπό των εξελίξεων, υπό της ιστορίας και του «εν τω κόσμω» χαρακτήρος της Εκκλησίας Ορθοδοξίαν της πίστεως. «Η κλειστότης και η εσωστρέφεια», τόνισε, «παράγουν και προάγουν φονταμενταλισμόν και άκαρπον θρησκειοποίησιν της χριστιανικής ζωής».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Παναγιώτατος χαιρέτισε τη διοργάνωση του διεθνούς επιστημονικού Συμποσίου, με την ευκαιρία της πανήγυρης του Ιερού Φωτίου, και επαίνεσε την οργανωτική επιτροπή του για την επιλογή της θεματικής του, «διά της οποίας αναδεικνύεται η ταυτότης της Θεολογικής μας Σχολής, αι προοπτικαί διά το μέλλον της, το ‘'πνεύμα της Χάλκης'' ομού μετά των πολλών οικολογικών, διαχριστιανικών, διαθρησκειακών, ειρηνευτικών δράσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των πρωτοβουλιών του εις το πεδίον της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της θρησκευτικής ελευθερίας».

Συνεχάρη, μάλιστα, ιδιαιτέρως τον Επίσκοπο Αραβισσού Κασσιανό, Ηγούμενο της Μονής, τον 'Αρχοντα της ΜτΧΕ Συμεών Πασχαλίδη, καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντή του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, καθώς και τους συμμετέχοντες και όλους όσοι συνέβαλαν για την προετοιμασία και πραγματοποίηση του Συνεδρίου.

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυναν ο Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων Απόστολος, πρόεδρος της Εφορείας της Ι. Μονής, και ο Επίσκοπος Αραβισσού.

Ο πρόεδρος της Εφορείας της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης υπενθύμισε ότι πέρυσι συμπληρώθηκαν πενήντα χρόνια από το κλείσιμο της Σχολής.

Από την πλευρά του, ο Επίσκοπος Αραβισσού, αναφέρθηκε στις σημερινές δραστηριότητες της Σχολής.

Χαρετισμό απηύθυναν, επίσης, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο πρόεδρος της Εστίας Θεολόγων Χάλκης καθηγητής Νικόλαος Ξεξάκης, ενώ ομιλίες πραγματοποίησαν ιεράρχες, μοναχοί, πανεπιστημιακοί και άλλοι διακεκριμένοι επιστήμονες. Οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν αύριο.

Πατριαρχικό Τρισάγιο για τον Πατριάρχη Φώτιο Β'

Κατερχόμενος από την Χάλκη ο Πατριάρχης μετέβη στην Ιερά Μονή Βαλουκλή και τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του προκατόχου του Φωτίου Β', του οποίου ο τάφος βρίσκεται στο Πατριαρχικό Κοιμητήριο, στον περίβολο της Μονής, δεηθείς και για τον μακαριστό Μητροπολίτη Ηρακλείας Φώτιο, αλλά και για τον συγγενή του από την Ίμβρο, αρχιμανδρίτη Φώτιο Γεωργιάδη, απόφοιτο Χάλκης, ιερατεύσαντα επί σειρά ετών και κοιμηθέντα στη Ρουμανία.

