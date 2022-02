Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο Αντετοκούνμπο οδήγησε σε θρίαμβο τους Μπακς

Ο Greek Freak ήταν καταιγιστικός και τα «Ελάφια» συνέτριψαν τους Κλίπερς στο Λος Άντζελες.

Χωρίς να αντιμετωπίσουν καμία αντίσταση οι Μπακς νίκησαν στο Λος Αντζελες με 137-113 τους Κλίπερς. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το Μιλγουόκι σημείωσε την τρίτη διαδοχική νίκη και δείχνει έτοιμο για τη μεγάλη αναμέτρηση με τους Λέικερς του Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Giannis ήταν ασταμάτητος και με 28 πόντους (6/12 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 10/12 βολές), 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 μπλοκ σε 30:48, οδήγησε την ομάδα του σε μία εύκολη νίκη.

Άξιος συμπαραστάτης ο ο Τζρου Χόλιντεϊ (27 πόντοι, 13 ασίστ, 5 ριμπάουντ), ενώ πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο Μπόμπι Πόρτις (24 πόντοι, 11 ριμπάουντ).

Οι Κλίπερς που έπαιξαν χωρίς τους τραυματίες Πολ Τζορτζ, Κουάι Λέοναρντ ξεχώρισαν ο Μάρκους Μόρις (20 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και ο Νόρμαν Πάουελ (28 πόντοι, 5/8 δίποντα, 4/8 τρίποντα).

