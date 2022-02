Τεχνολογία - Επιστήμη

Φλώρινα: Σεισμογράφοι για την καταγραφή της δραστηριότητας

Σεισμογράφοι του ΑΠΘ θα παρακολουθούν σε 24ωρη βάση τη σεισμικότητα της περιοχής.

Στην εγκατάσταση σεισμογράφων στην πόλη της Φλώρινας και σε δημοτικά διαμερίσματα, προχώρησε ο τοπικός δήμος σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, με επικεφαλής τον καθηγητή Θεόδωρο Τσάπανο.

«Μετά τον σεισμό της 9ης Ιανουαρίου 2022, που είχε ως επίκεντρο την πόλη της Φλώρινας, κρίναμε αναγκαία την συνεργασία μας με το ΑΠΘ ώστε να έχουμε άμεση και τεκμηριωμένη πληροφόρηση για την εξέλιξη των σεισμικών φαινομένων στην περιοχή μας», δήλωσε ο δήμαρχος Φλώρινας Βασίλης Γιαννάκης και πρόσθεσε ότι «συζητήθηκαν σε βάθος οι προοπτικές συνεργασίας με την ερευνητική ομάδα του κ. Τσάπανου, που τυγχάνει να είναι και από την περιοχή μας».

Ήδη τοποθετήθηκαν πέντε σεισμογράφοι σε κτίρια, όπως στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στα δημοτικά σχολεία Κάτω Κλεινών, Μελίτης και Κάτω Υδρούσας καθώς και στο κοινοτικό κατάστημα Αλώνων. Οι σεισμογράφοι θα καταγράφουν σε 24ωρη βάση τη σεισμικότητα της περιοχής, τον εντοπισμό και παρακολούθηση ρηγμάτων.

Ο κ. Γιαννάκης εξήγησε πως η συγκεκριμένη συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών πρόληψης και ενημέρωσης, που αμέσως μετά τον σεισμό έλαβε η δημοτική αρχή.

