Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων το προηγούμενο 24ώρο, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θάνατοι ασθενών καταγράφηκαν και τη Δευτέρα, από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, αλλά και οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 18.855 , εκ των οποίων 63 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από αυτά τα 4798 διαγνώστηκαν στην Αττική και τα 2394 στη Θεσσαλονίκη.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανία

Αργολίδας

Αρκαδίας

Άρτας

Αχαΐας

Βοιωτίας

Δράμας

Έβρου

Εύβοιας

Ευρυτανίας

Ζακύνθου

Ηλείας

Ημαθίας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Καβάλας

Καρδίτσας

Κέρκυρας

Κιλκίς

Κοζάνης

Κορινθίας

Κω

Λακωνίας

Λάρισας

Λασιθίου

Λέσβου

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Ξάνθης

Πέλλας

Πιερίας

Πρέβεζας

Ρεθύμνου

Ροδόπης

Ρόδου

Σάμου

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Χαλκιδικής

Χανίων

Χίου





Η ημερίσια κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφέρεια

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

