Δολοφονία Άλκη: προσωρινά κρατούμενος ο 23χρονος

Τι δήλωσε αμέσως μετά την απόφαση της Εισαγγελίας ο δικηγόρος του 23χρονου.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της δολοφονίας του 19χρονου φίλαθλου του Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Ο 23χρονος που το μεσημέρι πέρασε την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου για να καταθέσει, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τη δολοφονία.

Αυτό ανέφερε και ο δικηγόρος του 23χρονου, που κατηγορείται για τον φόνο του 19χρονου Άλκη Καμπανού, Θεόδωρος Σιμόπουλος ο πελάτης του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος από την Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης.

Και στη συνέχεια ανέφερε σε δηλώσεις του ότι εκείνη την ημέρα, ο πελάτης του κατέβηκε μεν από το αυτοκίνητο αλλά δε συμμετείχε στη συμπλοκή. «Κατέβηκε λίγο, χωρίς όμως να πλησιάσει στο σημείο της επίθεσης» είπε χαρακτηριστικά. Κάποιους από τους εμπλεκόμενους τους αναγνώρισε και τους κατονόμασε».

Ο 23χρονος που ήταν ο πρώτος που συνλήθφη για τη δολοφονία του άτυχου Άλκη, φαίνεται πως είπε χαρακτηριστικά: "Ήμουν παρών ήμουν οδηγός ενός από τα αυτοκίνητα αλλά δεν είχα καμία ενεργό συμμετοχή στο θάνατο του ενός και στον τραυματισμό των άλλων δύο. Δεν είχαμε σκοπό να σκοτώσουμε κανέναν αλλά θέλαμε να εκφοβίσουν με τους οπαδούς του Άρη. Μετάνιωσα για αυτό που έγινε. Εμαθα για τον θάνατο του 19χρονου Άλκη από τα δελτία ειδήσεων. Κατονόμασα τους υπόλοιπους δεν προσπάθησα να διαφύγω οι αστυνομικοι με βρήκαν στο σπίτι μου."

Υπενθυμίζουμε πως νωρίτερα είχαν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν οι οκτώ συγκατηγορούμενοί του.

