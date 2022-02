Παράξενα

Ζάκυνθος: γλίστρησε από την ταράτσα και σκοτώθηκε!

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία για το δυστύχημα. Πώς συνέβη η τραγωδία με θύμα τον άτυχο πατέρα.

Ένας 57χρονος, πατέρας δύο παιδιών, σκοτώθηκε στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με ό, τι έχει γίνει γνωστό, ο άτυχος άντρας γλίστρησε την ώρα που έκανε εργασίες και έπεσε στο κενό.

Πρόκειται για ένα ταξιτζή που είχε ανέβει στην ταράτσα για να φτιάξει το ντεπόζιτο του σπιτιού του. Κάποια στιγμή γλίστρησε και η πτώση του στο κενό, αποδείχθηκε μοιραία. Στη γειτονιά επικράτησε αναστάτωση, έφτασε γρήγορα ασθενοφόρο, αλλά ήταν αργά.

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν πάνω στη σκάλα, όταν αυτή γλίστρησε με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό. Ο 57χρονος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τπληροφορίες, το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην πλατεία Αγίου Λουκά όταν ο άνδρας ανέβηκε στον δεύτερο όροφο στην ταράτσα για να κάνει κάποιες εργασίες για την υγρασία στο κτίριο.

Πηγή: imerazante.gr

