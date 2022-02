Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 168 σημεία

Ποιες ώρες και σε ποιες περιοχές θα βρίσκονται σε αυτές, οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ για τη διενέργεια τεστ ανίχνευσης κορονοϊού.

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα 168 σημεία και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτά τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022, για τη διενέργεια rapid test για την ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.

Αναλυτικά:

Δ. Ελευσίνας, Πολιτιστικό Κέντρο Κίμωνος και Παγκάλου, (απέναντι από την Εκκλησία Αγίου Γεωργίου), 09:30-15:00 Δ. Διονύσου, Πεντζερίδου 3, πολιτιστικό κέντρο του Αγίου Στεφάνου, 09:30-15:00 Δ. Αμαρουσίου, Κεντρικό ΚΑΠΗ Αμαρουσίου, Περικλέους 22, 09:30-15:00 Δ. Πειραιά, Β΄1 ΚΑΠΗ, Βασιλ. Γεωργίου Β’ 12, 09:30-15:00 Δ. Γλυφάδας, Παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας, απέναντι από την Εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου, Βασιλέως Κων/νου, 09:30-15:00 Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης, Πνευματικό κέντρο Λυκόβρυσης, Αγίας Βαρβάρας 25, πίσω από το Δημαρχείο, 09:30-15:00 Δ. Περιστερίου, Δημαρχείο, 11:00-18:00 Δ. Αλίμου, Κανάρη 1, παραπλεύρως Δημοτολογίου Αλίμου, 12:00-18:00 Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος (Δημαρχείο), 09:00-15:00 Δ. Χαϊδαρίου, Δημαρχείο. Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, Χαϊδάρι, 09:00-15:00 1ο πολυδύναμο κέντρο-Δημοτικό Ιατρείο-Καλφοπούλειο Υγειονομικό Κέντρο, Σόλωνος 78 09:30-19:30 (κατόπιν ραντεβού-2103626869, 210362869) 2ο πολυδύναμο Κέντρο-Δημοτικό Ιατρείο-Νέος Κόσμος, Φανοσθένους & Φρειδερίκου Σμιθ, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2109239865, 2109249787) 3ο Δημοτικό Ιατρείο-Πετράλωνα, θεσσαλονίκης & Ηρακλειδών, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2103427515, -513, 2103469165) 4ο Δημοτικό Ιατρείο-Κολωνός, Προποντίδος & Αγίας Σοφίας 110, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2105121921, 2105157239) 5ο Δημοτικό Ιατρείο-Άνω Πατήσια, Σαρανταπόρου 4, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2102015510, -511, 2102015559) 6ο πολυδύναμο Κέντρο- Δημοτικό Ιατρείο-Κυψέλη, Χανίων 4Β, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2108836200, 2108220209) 7η Δημοτική Κοινότητα, Αμπελόκηποι, Πανόρμου 59, (είσοδος από Βραστόβου), 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού, 2106993487) Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη), 12:00-19:00. Δ. Πυλαίας, κοινοτικό κατάστημα Χορτιάτη, Μαρτύρων 2ας Σεπτεμβρίου 102, 09:30 - 15:00. Δ. Καλαμαριάς, εντός δημοτικού θεάτρου, οδός Χηλής και Τριπόλεως 12, 11:30-17:00. Δ.Δέλτα, Συνεδριακό κέντρο Σίνδου, Αλ. Παπάγου 7, 09:00-14:30. Δ. Νεάπολης-Συκεών,Δημαρχείο Συκεών, Ι Μιχαήλ 1, 09:30-15:00 8ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Κάτω Τούμπα, Αρτάκης 9, 10:30-13:30 Κοινωνικό Ιατρείο Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Λαγκαδά 53, 09:30-15:00 Ιατρείο ΕΟΔΥ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, στον προαύλιο χώρο της περιφέρειας, 09:30-15:00. Ιατρείο ΕΟΔΥ στη ΔΕΘ, είσοδος από Πύλη Εμπορίου στην Εγνατία, 08:30-15:30. Αιτωλοακαρνανία, ΚΑΠΗ Μεσολογγίου, 08:30-15:30 Αιτωλοακαρνανία, Κοινοτικό κτίριο, ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος, 09:00-14:00 Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο, Παλιά Λαχαναγορά, 09:00 - 15:00 Άνδρος, Κ.Υ Άνδρου, 09:00 - 17:00 Αργολίδα, Αίθουσα «Δανάη», Στρατώνες Καποδίστρια, Άργος, 09:00-15:00 Αργολίδα, Κέντρο Νεότητας, Ναύπλιο, 09:00-15:00 Αρκαδία, Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 9:00-15:00 Αρκαδία, Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Τρίπολη, 8:00-14:00 Αρκαδία, Δήμος Β. Κυνουρίας, Πλατεία Καρτσιώτη, Άστρος, 09:30-11:30 Αρκαδία, Δήμος Β. Κυνουρίας, Κορακοβούνι, 12:00-14:00 Άρτα, Κέντρο Υγείας Άρτας - ISO BOX, 08:30-15:30 Άρτα, Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, 08:30-15:30 Άρτα, Νεοχώρι Άρτας, 09:00-12:00 Άρτα, Αγία Παρασκευή Άρτας, 12:30-14:30 Αχαΐα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πατρών, 08:30-20:30 Αχαΐα, Κέντρο Υγείας Β. Τομέα Πατρών, 08:00-20:30 Αχαΐα, Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών, 09:00-14:30 Αχαΐα, Κέντρο Υγείας Αιγίου - Οίκημα Μάνα και Παιδί, 09:00-15:00 Βοιωτία, Πνευματικό Κέντρο Θήβας, Πινδάρου 112, 09:00-15:00 Βοιωτία, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημαρχείου Ορχομενού, 08:15-13:15 Γρεβενά, Εξεταστήριο Θ. Ζιάκα 23, 08:30-15:00 Δράμα, Πρώην Δημαρχείο, Έναντι Πλατεία Ελευθερίας, 08:00 - 14:00 Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:30-15:30 Έβρος, Παλιό Νοσοκομείο, Δήμητρας 19, 09:00 -15.00 Έβρος, Ιατρείο Τυχερού, 09:30 -13:30 Έβρος, Κ.Υ. Ορεστιάδας, Ευρυπίδου Ζιγκμπουργκ 10, 08:30 -16.00 Έβρος,Πλατεία Δασίου Ορεστιάδας, 11:00 -13.00 Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 08:00-15:00 Εύβοια, Λουτρά Αιδηψού, Λιμάνι, Αίθουσα ΟΛΝΕ, 08:30 - 15:00 Εύβοια, Χαλκίδα, 4ο Καπη Χαλκίδας, 7ου Συντάγματος Πεζικού 20, Περιοχή Πειραϊκη Πατραϊκή, όπισθεν 4ου Λυκείου, 09:00 - 15:00 Ευρυτανία, ΚΑΠΗ Καρπενησίου,08.30-15.30 Ζάκυνθος, ΚΥ Πρώην ΙΚΑ, 08:30-15:30 Ηλεία, Αμαλιάδα, Δημαρχείο, 09:00-14:30 Ηλεία, Πύργος, Αποστολική Διακονία - πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 09:00-17:00 Ημαθία, ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, 08:30-15:00 Ημαθία, ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας,Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, 09:00-15:00 Ημαθία, ΚΑΠΗ Νάουσας, Σωφρονίου 25, 09:00-15:00 Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-15:00 Ηράκλειο, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, 09:00-15:00 Ηράκλειο, ISOBOX, Προαύλιος Χώρος 7ης ΥΠΕ, 09:00-18:00 Ηράκλειο, Γάζι, ISOBOX, Πλατεία Δημαρχείου Γαζίου, 09:00-15:00 Θάσος, Κέντρο Υγείας Πρίνου, 08:00-15:00 Θεσπρωτία, ΓΝ Φιλιατών, 08:30-13:30 Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-17:00 Θεσπρωτία, Δημαρχείο Πλαταριάς, 10:00-14:00 Ικαρία, Κ.Υ Ευδήλου, 09:00 - 16:00 Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-17:00 Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-14:00 Ιωάννινα, Πνευματικό Κέντρο Ζίτσας, 10:00-13:00 Καβάλα, Κέντρο Υγείας, Χρυσούπολη, 08:30-15:30 Καβάλα, Νομαρχείο Καβάλας, 09:00 - 15:00 Καβάλα, ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης, 11:30 - 14:30 Λέρος, Δημοτικό κτίριο Δόνα, 09:00-14:00 Καρδίτσα, Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδόνων 2, 08:00-16:00 Καρδίτσα, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Τέρμα Σαρανταπόρου, 08:00 -14:00 Καρδίτσα, Δημαρχείο Μουζακίου, Προαύλιο Δημαρχείου, 08:00-10:00 Καρδίτσα, Πνευματικό Κέντρο Σοφάδων, 10:30-12:30 Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Παλαμά, Ηρ. Πολυτεχνείου 12, 13:00-15:00 Καστοριά, Κέντρο Υγείας Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:30-15:30 Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο, Μάντζαρου 5, 09:00-14:30 Κεφαλονιά, Αργοστόλι, Πλατεία Βαλλιάνου, 08:00-16:00 Κιλκίς, ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-17:00 Κιλκίς, ΚΑΠΗ Αξιούπολης, 08:30-15:30 Κιλκίς, Κάτω Θεοδωράκι, Αγροτικό Ιατρείο, 12:00-14:00 Κιλκίς, Βάθη, Αγροτικό Ιατρείο, 09:00-11:00 Κοζάνη, Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, Περγάμου 62, 08:15-15:15 Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, Αριστοφάνους 5Α, 08:15- 15:15 Κοζάνη, Πλατεία Νίκης, 10:00- 13:00 Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, πλησίον πανεπιστημίου, 08:30-15:30 Κόρινθος, Δημοτικό κτίριο BEAU RIVAGE, Ποσειδώνος και Ήρας 2, Λουτράκι, 09:30-14:30 Λακωνία, Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 89, 09:30- 16:30 Λακωνία, Γενικό Νοσοκομείο Μολάων, 09:30- 14:30 Λακωνία, Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, 08:00-22:30 Λάρισα, Κεντρική Πλατεία / Μπροστά στο Δημαρχείο, 08:00-15:30 Λάρισα, Πλατεία ΟΣΕ, 08:00-18:00 Λάρισα, Ελασσόνα ΚΑΠΗ, 09:00-13:00 Λάρισα, Μεγάλο Ελευθεροχώρι, 13:30-15:00 Λάρισα, Μύλο του Παππά, 08:00-15:30 Λάρισα, Κέντρο Υγείας Γόννων, 09:00-12:00 Λάρισα, Στέκι Νέας Πολιτείας. Θεοδωρακοπούλου & Καΐρη, 08:00-15:30 Λάρισα, Στέκι Λιβαδάκι / Ράγγου 14, 08:00-15:30 Λάρισα, Μακρυχώρι / Δημαρχείο, 12:30-15:00 Λασίθι, Παλιό Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, 09:00-17:00 Λασίθι, Δημαρχείο Ιεράπετρας, 10:00-15:00 Λέσβος, Κ.Υ Μυτιλήνης, 08:30 - 15:45 Λέσβος, πίσω πλευρά δημοτικού θεάτρου, 10:00 - 14:00 Λευκάδα, ΚΑΠΗ Λευκάδας, Σκιαδαρέση 3, 08:00-15:00 Λήμνος, Μύρινα, Παλιό θυρωρείο Γ.Ν Λήμνου Ηφαίστου 1, 08:45 - 14:45 Μαγνησία, ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου, Δήμου Βόλου, Τριανταφυλλίδη & Χατζηαργύρη 08:30-15:30 Μαγνησία, Μεταξουργείου, Αναπαύσεως & Καραμπατζάκη, 09:00-14:30 Μαγνησία, Aλμυρός, Αγίου Τρύφωνος 2 (έναντι Κ.Υ), 09:30-14:30 Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αίθουσα "Α. Κουμουνδούρος", 08:30 - 15:30 Μεσσηνία, Καλαμάτα, Είσοδος Μεγάρου Χορού (Εκπαιδευτικοί/Μαθητές), 12:30 - 19:30 Μεσσηνία, Μεσσήνη, Δασκαρόλειο Πολιτιστικό Κέντρο, 08:30 -15:00 Μεσσηνία, Μάνεσης, Κοινοτικό Γραφείο, 12:00 - 13:00 Μεσσηνία, Κυπαρισσία, Isobox Νοσοκομείου, 09:30 - 14:30 Μεσσηνία, Χώρα, Πνευματικό Κέντρο, 09:00 - 13:00 Νάξος, Εκκλησία Αγίου Νικοδήμου, Χώρα 7:30-14-30 Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 08:30-14:00 Ξάνθη,Περιφερειακό Ιατρείο, Σέλερο, 10:00 - 13:00 Πάρος, ΚΑΠΗ Παροικιάς, 09:00-12:30 Πάρος, Κοινότητα Λευκών, 13:00-14:45 Πάρος, ΚΑΠΗ Αλυκής, 13:00-14:45 Πάτμος, Σκάλα, Πνευματικό Κέντρο, Πάτμιον, 08:00-15:00 Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, 08:30-15:30 Πέλλα, Ξενιτίδειο Αριδαίας, Λεωφόρος Ξενιτίδη 7, 09:30 - 14:30 Πιερία, Ανδρομάχη, Κατερίνη, 08:00-15:00 Πιερία, Αστική Σχολή, Ειρήνης 10, 08:30-15:30 Πρέβεζα, Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-14:00 Πρέβεζα, ΚΑΠΗ Καναλακίου,Καναλάκι, 09:00-11:00 Πρέβεζα, Λιμενικό Ταμείο Πάργας, Πάργα, 11:30-13:00 Ρέθυμνο, Αίθουσα Εκδηλώσεων Ι.Ν Αγ. Κωνσταντίνου, Ηγ. Γαβριήλ, 09:00-14:00 Ρέθυμνο, Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Ι.Ν Αγ. Γεωργίου, Καλλιθέα, 09:00-14:00 Ροδόπη, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, 09:00-15:30 Ρόδος, Κοινοτικό κατάστημα Σορωνής, Σορωνή, 09:00-14:30 Ρόδος, Παλιό νοσοκομείο Ρόδου, Παπαλουκά 5-8, 08:30-15:00 Σάμος, Isobox Γ.Ν. Σάμου, 08:15-14:00 Σάμος, Isobox Κ.Υ. Καρλοβάσου, 08:00-14:00 Σάμος, Γήπεδο Καρλοβάσου, 08:30-13:30 Σάμου, πρώην καφ. ΚΑΠΗ, 08:30-13:30 Σέρρες, Κέντρο Υγείας Σερρών, 08:30-14:30 Σκιάθος, Λιμένας Σκιάθου,08:00-15:30 Σύρος, Αθλητικό κέντρο Δημήτριος Βικέλας, 10:00-15:00 Τήνος, Κ.Υ Τήνου, 08:00 - 16:00 Τρίκαλα, Πλατεία Δεσποτικού, 07:30-13:30 Τρίκαλα, Ε Καπή, 10:00-15:30 Τρίκαλα, Πλατεία Καλαμπάκας, 08:00-10:00 Τρίκαλα, Δημαρχείο Πύλης, 08:30-10:00 Τρίκαλα, Μουριά (ΚΑΠΗ) Τρικάλων, 10:30-11:30 Φθιώτιδα, Parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00 - 15:00 Φθιώτιδα, Πανελλήνια Έκθεση Λαμία-Χώρος Εκδοτηρίων, 10:00 - 15:00 Φθιώτιδα, Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονα, Καμένα Βούρλα, 10:00 - 14:00 Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:30-15:30 Φλώρινα, Συνταγματάρχου Σωτηρίου 1, Αίθουσα ΚΑΠΗ, 09:00 -14:30 Φωκίδα, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, 08.00-14.00 Χαλκιδική, Νέα Μουδανιά, Πρώην 4ο Νηπιαγωγείο, Παναγίας Κορυφινής και Καλόλιμνου, 08:30-15:30 Χαλκιδική, Πολύγυρος, Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου, 09:00 - 15:00 Χανιά, Αύλειος χώρος 2ου Κ.Υ Χανίων (1η - 2η ΤΟΜΥ), 08:30 - 14:30 Χανιά, Αύλειος χώρος 1ου Κ.Υ Χανίων (Λεωφ. Καραμανλή 99), 11:30 - 16:00 Χανιά, Πολιτιστικό Κέντρο Ταυρωνίτη , 09:30 – 14:00 Χίος, ΚΑΠΗ Δήμου Χίου, Πολυτεχνείου 25, 09:00-14:30 Χίος, Θυμιανά Δημαρχείο, 10:00-14:00