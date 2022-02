Κόσμος

Νίκος Κάτσικας: Θρίλερ με τη δολοφονία του δημοσιογράφου

Όλες οι νεότερες πληροφορίες για τον θάνατο του δημοσιογράφου στην Αίγυπτο.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου και αντιπρόεδρου του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου, Νίκου Κάτσικα.

Ο δημοσιογράφος, εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη συνοικία Σέιχ Ζαγιέντ της Γκίζας του Καΐρου το περασμένο Σάββατο.

Η απουσία του από ομογενειακές εκδηλώσεις για δύο ημέρες κίνησε υποψίες και έτσι έστειλαν αντιπροσωπεία στο σπίτι του.

Οι αιγυπτιακές αρχές συνέλαβαν έναν ντελιβερά, ο οποίος γνώριζε τον Νίκο Κάτσικα και ομολόγησε τον φόνο αποδίδοντάς τον σε προσωπικές διαφορές.

Από τα τηλέφωνα και από κάμερες της περιοχής εντόπισαν οι αρχές το πρόσωπο που επισκέφθηκε τον δημοσιογράφο πριν τον θάνατό του και το συνέλαβαν.

Μετά από έρευνα του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Ασφαλείας της Γκίζας, αποδείχθηκε πως οι δυο άνδρες γνωρίζονταν για μόλις μία εβδομάδα και είχαν ανταλλάξει τηλέφωνα για να επικοινωνούν μεταξύ τους.

