Κορονοϊός - Ιταλία: γονείς αρνήθηκαν μετάγγιση με αίμα εμβολιασμένων

Πως έγινε τελικώς η επέμβαση στο 2 ετών παιδί τους. Έντονες αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα. Εκατοντάδες νεκροί στην χώρα το προηγούμενο 24ώρο.

Το δικαστήριο ανηλίκων της Μπολόνια, έδωσε το «πράσινο φως» για τη χειρουργική επέμβαση και για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν μεταγγίσεις σε παιδί, ηλικίας μόλις δυο ετών, το οποίο υποφέρει από σοβαρή καρδιακή πάθηση και έχει εισαχθεί στο νοσοκομείο Σαντ΄Όρσολα.

Οι γονείς του μικρού είχαν ζητήσει με επιμονή να χρησιμοποιηθεί, για όσες μεταγγίσεις χρειαστούν, μόνον αίμα μη εμβολιασμένων δωρητών, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της επιστημονικής κοινότητας της χώρας.

Εν τω μεταξύ, τα νέα περιστατικά κορονοϊού στην Ιταλία είναι 101.864 και 415 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 999.095 διαγνωστικά τεστ, το 10,2% από τα οποία προέκυψε θετικό.

Στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας βρίσκονται 1.376 ασθενείς, δηλαδή 47 λιγότεροι από χθες Δευτέρα. Στους νοσοκομειακούς θαλάμους είναι 18.337 (338 λιγότεροι σε σύγκριση με το προηγούμενο 24ωρο). Στη φάση αυτή, στην Ιταλία οι πολίτες που έχουν διαγνωστεί θετικοί στον ιό είναι 1.927.800.

Η κυβέρνηση της Ρώμης, παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι από τις 11 Φεβρουαρίου η προστατευτική μάσκα δεν θα είναι πια υποχρεωτική στους ανοικτούς χώρους. Θα πρέπει να τη φορά κανείς μόνον σε περίπτωση πολυκοσμίας. Όσο για τους κλειστούς χώρους, η υποχρεωτική χρήση της μάσκας παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 31 Μαρτίου. Στη συνέχεια, ανάλογα με τους δείκτες της πανδημίας, θα αποφασιστεί η κατάργηση ή η παράταση του μέτρου.

Σε ό,τι αφορά στους αγώνες ποδοσφαίρου, σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, η κυβέρνηση Ντράγκι σκοπεύει από την 1η Μαρτίου να αυξήσει την πληρότητα των γηπέδων στο 75% του συνόλου και στη συνέχεια -αν τα κρούσματα συνεχίσουν να μειώνονται- να επιστρέψει σε πληρότητα 100%, πιθανότατα από τις 15 Μαρτίου.?

