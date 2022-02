Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Νέα μέτρα: Καρναβάλια, γήπεδα και Πάσχα στο τραπέζι της Επιτροπής

Συνεδριάζει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για μια σειρά μέτρων που αναμένεται να αλλάξουν την καθημερινότητά μας.

Για την άρση των μέτρων συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή, υπό τη σκιά των αυξημένων θανάτων και των άλλων «σκληρών» μέτρων της πανδημίας.

Οι φίλαθλοι στα γήπεδα, οι αλλαγές στη διασκέδαση, ο εορτασμός των Αποκρεών αλλά και το Πάσχα μπαίνουν στο «τραπέζι» της Επιτροπής.

Το μέτρο που εξετάζεται για τα γήπεδα είναι η επιστροφή των φιλάθλων στο 10% της χωρητικότητας, με την εφαρμογή του μέτρου, εφόσον αποφασιστεί, να προσανατολίζεται για την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή από το Σαββατοκύριακο 19-20 Φεβρουαρίου.

Με το λόγο της πρότασης να είναι πάντα στους ειδικούς και τις τελικές αποφάσεις στην κυβέρνηση εξετάζεται και η επιστροφή των όρθιων στη διασκέδαση, κάτι που όλα δείχνουν πως θα αναβληθεί.

Αποφάσεις και για τη διεξαγωγή καρναβαλιών καλούνται να πάρουν οι επιστήμονες, με τα νοσοκομεία να ασφυκτιούν και τους θανάτους σε τραγικά επίπεδα, οι πιθανότητες κλίνουν προς ένα εξίσου επιδημιολογικά εορταστικό περιβάλλον.

Εκεί που φαίνεται να προσανατολίζεται η άρση των μέτρων είναι στα τέλη Απριλίου, δηλαδή το Πάσχα, εκτός απροόπτου.

Δεν αποκλείεται μάλιστα, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, να επιτραπεί μετά από δύο χρόνια το Πάσχα στο χωριό.

Κι αν όλα αυτά τα μέτρα τίθενται προς εξέταση, αυτό που δεν συζητείται καν είναι η χρήση της μάσκας, που φαίνεται πως θα είναι το τελευταίο μέτρο που θα συζητηθεί.

