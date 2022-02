Life

“The 2Night Show”: Η Λάουρα Νάργες για τον Σαντιγκάι και την πρόταση γάμου (βίντεο)

Η Λάουρα Νάργες βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «The 2Night Show» και παραχώρησε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου αναφερόμενη μεταξύ άλλων στη σχέση της με τον Χρήστο Σαντικάι αλλά και στην αποχώρησή της από το "The Voice".

Αρχικά, η Λάουρα Νάργες μίλησε για την απώλεια κιλών της: "Έχω χάσει 18 κιλά σε 7 μήνες, με πολλή δουλειά, πολλή επιμονή. Προέκυψε κάπως κατά λάθος, ανέκαθεν από μικρή είχα στο μυαλό μου το "τέλειο" σώμα.

Επειδή είμαι παιδί των 90s νομίζω με επηρέασαν τα supermodels της εποχής εκείνης. Δεν το έχω ολοκληρώσει αυτό το θέμα. Τον πρώτο μήνα έχασα 13 κιλά επειδή έκανα μια αποτοξίνωση εντέρου. Ήταν ξεκάθαρα για λόγους υγείας.Μου έδωσαν μια δίαιτα απαιτητική. Αυτό που έκανα ήταν μέσω διάγνωσης. Έχω αυτοπεποίθηση, δεν νιώθω πια ότι περπατάει ελέφαντας. Έμαθα να αγαπάω τη γυμναστική".

Μιλώντας για το σύντροφό της Χρήστο Σαντικάι, η Λάουρα Νάργες αποκάλυψε '"Ήμουν μόνη τρία χρόνια. Ήρθε ο Χρήστος, είναι μια παρά πολύ μεγάλη ιστορία. Απ ό,τι μου έχει πει ο ίδιος ερχόταν στο "So You Think You Can Dance" για να με δει. Δεν θυμάμαι αν τον είχα δει εγώ τότε, δεν ήξερα που μου πάνε τα τέσσερα τότε" είπε αρχικά. Και συμπλήρωσε "Πάντα πηγαίναμε γύρω γύρω. Eπειδή είχε διαγωνιστεί στο "The Voice", είχε έρθει καλεσμένος στο "Πρωινό" τότε που ήμουν και εγώ. Βγάλαμε μια φωτογραφία μαζί και την έχει ακόμα". Όπως αποκάλυψε η ίδια, δεν έγιναν αμέσως ζευγάρι "Κάναμε παρά πολύ παρέα πριν γίνουμε ζευγάρι, τα λέγαμε όλα, και χύμα. Ταλαιπωρήθηκε λίγο μαζί μου, αλλά δεν το έδειξε, ήταν κύριος. Σαν ελεύθερη έλεγα "Μ' αρέσει ο τάδε" και τα άκουγε. Απ ό,τι μου λέει προσπαθούσε να στείλει κάποια μηνύματα, κάποια vibes (πως του αρέσω). Θυμάμαι το πρώτο τραγούδι που μου αφιέρωσε μπροστά σε όλους ήταν το "Φύλακας Άγγελος", δεν φαντάστηκα κάτι ερωτικό, ήταν συγκινητικό, εγώ έκλαιγα. Αργότερα μου είπε "ξέρεις εσένα εννοούσα"".

Δεν δίστασε, μάλιστα, να αποκαλύψει και τα σχέδια γάμου τους: "Σε μια εκδρομή με την παρέα στο Λουτράκι καθόμασταν στα πίσω καθίσματα στο αμάξι. Ήταν λίγο στριμωχτά και είχε βάλει το χέρι του κοντά μου, και τότε μου έκανε το κλικ. Μέσα σε τρεις ημέρες κλείδωσαν τα πάντα στη σχέση μας, από τότε είμαστε αχώριστοι δεν θέλουμε δεν μπορούμε χώρια".

"Σε δυο χρόνια θα έρθω με το προσκλητήριο του γάμου, ξέρω ότι θα μου κάνει την πρόταση φέτος αλλά δεν μου λέει τίποτα παραπάνω".

Για την αποχώρησή της από το "The Voice", σχολίασε: "Το βίωσα πολύ ψύχραιμα, πολύ εντάξει. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στην τηλεόραση, μπαίνεις στη διαδικασία να τα μαθαίνεις. Νιώθω ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος. Ποτέ δεν ξέρεις αν θα ξανανοίξει. Είμαστε ένα μεγάλο χωριό. Θα ήθελα να δω τον εαυτό μου σε ενα concept που να μου ταιριάζει αλλά θέλω πιο πολύ να υπάρχει μια σωστή ανθρώπινη ομάδα από πίσω που ξέρει τι εστί στήριξη, εμπιστοσύνη, σεβασμός και φυσικά να είναι αμφίδρομα όλα αυτά. Όλο το υπόλοιπο δεν με ενδιαφέρει και με κουράζει πάρα πολύ. Δεν παθαίνω κάτι να βλέπω τον εαυτό μου στην οθόνη και να λέω "πρέπει να βγω” για να γεμίσω ένα εσωτερικό κενό. Τα έχω λύσει αυτά και έχω μια χαρά ζωή και εκτός τηλεόρασης. Έχουν άλλα πράγματα προτεραιότητα πια για μένα".