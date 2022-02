Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χάπια: Ομάδα Εξυπηρέτησης για τους δικαιούχους

Βήμα - βήμα η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την παραλαβή των σκευασμάτων κατ΄ οίκον.

Σε δήλωση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα, αναφορικά με τη διάθεση αντιικών χαπιών κατά της νόσου Covid-19, αναφέρονται τα εξής:

«Ενημερώνουμε τους ασθενείς με COVID-19 που είναι επιλέξιμοι για τη χορήγηση αντιικών χαπιών κατά της COVID-19, ότι πλέον μπορούν να επικοινωνούν με την Ομάδα Εξυπηρέτησης για τη διαδικασία διάθεσης αντιικών χαπιών κατά της COVID-19 στο email: antiikacovid19@moh.gov.gr.

Υπενθυμίζεται ότι για την παραλαβή του φαρμάκου, οι ασθενείς των οποίων η αίτηση εγκρίνεται, πρέπει άμεσα να αποδέχονται τους όρους χρήσης και χορήγησης στο σύνδεσμο fay.eopyy.gov.gr.

Αναλυτικές οδηγίες επί της διαδικασίας παρέχονται στο https://bit.ly/34qcdJ2».

