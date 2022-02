Κοινωνία

Άλιμος: Απορριματοφόρο “βυθίστηκε” μετά από καθίζηση οδοστρώματος (εικόνες)

Τον τρόμο έζησε ο οδηγός απορριματοφόρου, που ακινητοποιήθηκε όταν συνέβη η καθίζηση στον δρόμο που περνούσε.

"Άνοιξε η γη" και... "κατάπιε" ένα απορριματοφόρο στον Άλιμο!

Πιο συγκεκριμένα, στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου υπέρξε πρόβλημα καθώς απορριματοφόρο φορτηγό ακινητοποιήθηκε για αρκετή ώρα, αφου οι ρόδες του "κόλλησαν" στην τρύπα που δημιουργήθηκε από καθίζηση του οδοστρώματος.

Η κυκλοφορία διεκόπη στο σημείο για να απεγκλωβιστεί το όχημα και να μην προκύψει κάποιος επιπλέον κίνδυνος.

