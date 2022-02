Κοινωνία

Γεωργία Μπίκα: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που επιστρέφει στο ξενοδοχείο

Στη δημοσιότητα έρχεται ένα νέο βίντεο όπου φαίνεται η Γεωργία Μπίκα να προχωρά έξω από το ξενοδοχείο.



Στο βίντεο που ανάρτησε το zouglagr και είναι από κάμερα ασφαλείας έξω από το ξενοδοχείο όπου κατήγγειλε πως βιάστηκε, φαίνεται η νεαρή κοπέλα να παραπατάει και να μην μπορεί να βαδίσει κανονικά, από την κατανάλωση αλκοόλ, όπως έχει η ίδια υποστηρίξει.



Η 24χρονη από την πρώτη στιγμή είχε αναφέρει πως επιχείρησε να φύγει με το αυτοκίνητό της, ωστόσο δεν ήταν σε κατάσταση να οδηγήσει οπότε επέστρεψε στο ξενοδοχείο.

Το συγκεκριμένο βίντεο έρχεται λίγες ημέρες μετά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία σύμφωνα με τον Τεχνικό Σύμβουλο της Γεωργίας Μπίκα, Δημήτρη Γαλεντέρη, δείχνουν μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ.

Ο γνωστός ποινικολόγος Νίκος Διαλυνάς, δήλωσε στο ThessToday.gr πως το συγκεκριμένο βίντεο αποδεικνύει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η 24χρονη κοπέλα το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.

«Άλλο ένα αντικειμενικό αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο αποδεικνύει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η Γεωργία Μπίκα το βράδυ εκείνο. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να πληροφορηθώ αν υπάρχουν καταθέσεις μαρτύρων οι οποίες περιγράφουν μια διαφορετική κατάστασή της από αυτή που δείχνει το βίντεο.

Θεωρώ ότι και οι επόμενες μέρες θα είναι αποδεικτικά κρίσιμες για την υπόθεση. Αυτή είναι η άποψη μου χωρίς να έχω πρόσβαση στη δικογραφία. Το βίντεο αυτό βάζει τέλος στην παραφιλολογία των τελευταίων ημερών», σημειώνει ο δικηγόρος.

