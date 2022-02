Πολιτική

Οικονόμου: στήριξη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών.

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά από τα τέλη του καλοκαιριού την ενεργειακή κρίση και τις δευτερογενείς κρίσεις ακρίβειας. Παρακολουθεί, αναλύει, σχεδιάζει και δρα με στόχο να αποκρούσει και αυτή τη λαίλαπα προστατεύοντας τους πολίτες και διασφαλίζοντας την πατρίδα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ανέφερε αναλυτικά ότι για έκτο συνεχόμενο μήνα υλοποιώντας τη δέσμευση του πρωθυπουργού στηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις έναντι των επιπτώσεων της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης. «Από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 1,7 δισεκ. ευρώ στα οποία προστίθενται επιπλέον τα 350 εκατ. ευρώ του Φεβρουαρίου και το συνολικό ύψος υπερβαίνει τα 2 δισεκ. ευρώ», τόνισε.

Αναγνώρισε ότι δεν μπορούν να καλυφθούν στο σύνολό τους οι ανατιμήσεις γιατί αυτό είναι αδύνατον και υπεκφεύγει και των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη. «Καμιά άλλη χώρα δεν έχει λάβει τόσο δραστικά μέτρα αναλογικά με τον πληθυσμό και τα μεγέθη της οικονομίας της. Η Ελλάδα κάνει μια υπέρβαση στηριζόμενη στην υπεραπόδοση της οικονομικής μας πολιτικής και στη σώφρονα διαχείρισή μας», είπε και αναφέρθηκε αναλυτικά στα μέτρα που λαμβάνονται για τον Φεβρουάριο.

Τόνισε ότι πέρα, όμως, από τις άμεσες επιδοτήσεις, η κυβέρνηση προχωρά σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που μειώνουν σε μόνιμη βάση την κατανάλωση και άρα το λογαριασμό. Καταρτίζεται ήδη πρόγραμμα αντικατάστασης κλιματιστικών και ψυγείων, που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση κατανάλωσης που ξεπερνά ακόμη και το 30% για ένα νοικοκυριό. Παράλληλα έχει ξεκινήσει το νέο «Εξοικονομώ», έχουν υποβάλλει αιτήσεις πάνω από 80.000 νοικοκυριά και η λειτουργία της πλατφόρμας παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαρτίου.

Υπογράμμισε ότι με τα νέα μέτρα επιβεβαιώνεται έτσι η δέσμευση της κυβέρνησης ότι για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η πρωτόγνωρη κρίση στην ενέργεια θα συνεχίζεται η στήριξη στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα και η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση επιμένει στη στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων και η στρατηγική αυτή αποδίδει καρπούς για την πατρίδα και τους ανθρώπους της.

Αναφέρθηκε στις σημερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τοποθετούν το ρυθμό ανάπτυξης για το 2021 στο 8,5%, επίδοση που είναι η δεύτερη καλύτερη στην ευρωζώνη ενώ ή πρόβλεψη για το 2022 είναι 4,9% επίσης πάν από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Αναφέρθηκε και στα στοιχεία της ΕΚΤ σύμφωνα με τα οποία το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών σημείωσε ετήσια αύξηση κατά 4,7% που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ευρωζώνη, έξι φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κι έκανε ξεχωριστή αναφορά στην εντυπωσιακή μείωση της ανεργίας.

Υπογράμμισε ότι όλα αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι μέσα σε ένα εξαιρετικά σύνθετο διεθνές περιβάλλον αλληλοσυνδεόμενων κρίσεων η πολιτική σταθερότητα, η αναπτυξιακή και μεταρρυθμιστική πολιτική της κυβέρνησης και η συνετή διαχείριση παράγουν αποτελέσματα που προάγουν το δημόσιο συμφέρον και διασφαλίζουν την ατομική προκοπή για όλους.

Στη συνέχει αναφέρθηκε αναλυτικά στο νέο νομοσχέδιο για εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ που όπως είπε έχει σκοπό να αντιμετωπιστούν η ταλαιπωρία και οι καθυστερήσεις στις συναλλαγές των πολιτών με τον ΕΦΚΑ.

Αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία που επεκτείνεται σε 43 από 14 δήμους που ίσχυε η εφαρμογή του. Είναι μια δράση που αποδεικνύει στην πράξη τον πολιτικό μας ανθρωπισμό, τόνισε.

Τα μέτρα στήριξης για τον Φεβρουάριο, σε γενικές γραμμές, περιλαμβάνουν:

-Επιδότηση στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για όλες τις παροχές κύριας κατοικίας, που για ένα μέσο νοικοκυριό ανέρχεται σε 39 ευρώ.

-Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο η μέση μηνιαία ενίσχυση είναι 51 ευρώ.

-Για τους επαγγελματικούς καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η μοναδιαία τιμή της ενίσχυσης παραμένει στα 65 ευρώ ανά ΜWh.

-Υπενθυμίζεται ότι από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022 ισχύει και η αναστολή της πληρωμής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για τη στήριξη των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες στη Μέση Τάση.

-Η κρατική επιδότηση για το φυσικό αέριο θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική MWh για όλα τα νοικοκυριά και για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης.

-Παράλληλα, η «ΔΕΠΑ Εμπορίας» θα συνεχίσει να προσφέρει έκπτωση ύψους 20 ευρώ ανά θερμική MWh, για όλη τη μηνιαία κατανάλωση στους πελάτες της. Συνολικά, το όφελος για τα νοικοκυριά ανέρχεται σε 40 ευρώ ανά θερμική MWh.

-Η επιδότηση των λογαριασμών του φυσικού αερίου στους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, ανεξαρτήτως μεγέθους, τζίρου και αριθμού εργαζομένων, θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική MWh για όλους τους παρόχους και για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης.

Πέρα όμως από τις άμεσες επιδοτήσεις, η κυβέρνηση προχωρά σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που μειώνουν σε μόνιμη βάση την κατανάλωση και άρα το λογαριασμό. Καταρτίζεται ήδη πρόγραμμα αντικατάστασης παλαιών ηλεκτρικών συσκευών, κλιματιστικών και ψυγείων, που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση κατανάλωσης που μπορεί να ξεπερνά ακόμη και το 30% για ένα νοικοκυριό.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει το «νέο Εξοικονομώ», έχουν υποβάλλει μέχρι στιγμής αιτήσεις πάνω από 80.000 νοικοκυριά και η λειτουργία της πλατφόρμας παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαρτίου.

Με τα νέα μέτρα, επιβεβαιώνεται η δέσμευση της κυβέρνησης να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η πρωτόγνωρη κρίση. Χωρίς όμως, να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Γνωρίζουμε το πρόβλημα, αναγνωρίζουμε τις διαστάσεις του, το μέγεθός του, τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους πολίτες και θα συνεχίσουμε την τακτική αυτή όσο η κατάσταση το απαιτεί.

Η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών στην Ευρωζώνη

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιμένει στη στρατηγική που δρομολόγησε από την πρώτη στιγμή της συγκρότησής της για μεταρρυθμίσεις που φέρουν νέες επενδύσεις, αυξάνουν το πραγματικό εισόδημα των πολιτών και μειώνουν την ανεργία. Η στρατηγική αυτή όπως προκύπτει από στοιχεία που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν αποδίδει καρπούς για την πατρίδα και τους ανθρώπους της.

Οι σημερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τοποθετούν τον ρυθμό ανάπτυξης για το 2021 στο 8,5%. Επίδοση που είναι η δεύτερη καλύτερη στην Ευρωζώνη. Ταυτόχρονα, η ισχυρή ανάπτυξη συνεχίζεται και το 2022 με πρόβλεψη ρυθμού ανάπτυξης 4,9%, επίσης πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Στο κομμάτι του πληθωρισμού για το 2021 η χώρα μας εμφανίζει πληθωρισμό 0,6% τον χαμηλότερο στην Ευρωζώνη, ενώ για το 2022 μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη εξαιτίας πολλαπλών εξωγενών κρίσεων η πρόβλεψη είναι ότι θα κινηθούμε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Επιπρόσθετα -όπως επισημαίνει στην τελευταία τριμηνιαία έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα- το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών σημείωσε ετήσια αύξηση κατά 4,7% που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρωζώνη, έξι φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που ήταν 0,8%.

Τέλος -όπως επισημαίνεται στην ίδια έκθεση- η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωζώνης. Η ανεργία από 17,3% το 2019 έπεσε στο 12,7% τον Δεκέμβριο και ο αριθμός των ανέργων κυμαίνεται στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2010. Οι νέες θέσεις εργασίας, σε ένα δυσμενές διεθνές περιβάλλον, αποτελούν το μέτρο επιτυχίας της πολιτικής και του έργου μας.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι μέσα σε ένα εξαιρετικά σύνθετο διεθνές περιβάλλον αλληλοσυνδεόμενων κρίσεων η πολιτική σταθερότητα, η αναπτυξιακή και μεταρρυθμιστική πολιτική της Κυβέρνησή μας και η συνετή διαχείριση παράγουν αποτελέσματα που προάγουν το δημόσιο συμφέρον και διασφαλίζουν την ατομική προκοπή για όλους.

Νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, με τον οποίο συναλλάσσονται καθημερινά πάνω 6,5 εκατομμύρια πολίτες και συγκεντρώνει -με βάση τις εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη- το 48% των παραπόνων που αφορούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πρόκειται για σημαντική μεταρρύθμιση που έχει έναν βασικό στόχο: να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά η ταλαιπωρία και οι καθυστερήσεις στις συναλλαγές των πολιτών με τον ΕΦΚΑ.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται προβλέψεις όπως:

1) Η σύσταση Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ. Είναι ενδεικτικό ότι ο Φορέας διαθέτει 400 ακίνητα σε όλη τη χώρα, συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ και με το 20% να παραμένει εντελώς αναξιοποίητο.

2) Η δυνατότητα πρόσληψης Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών με τριετή θητεία (και δυνατότητα ανανέωσης άπαξ) τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

3) Ο προσδιορισμός συστήματος επιβράβευσης παραγωγικότητας που θα δίνει επιπλέον κίνητρα στους υπαλλήλους για να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους.

4) Η σύσταση αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών με επικεφαλής πρώην ανώτερο δικαστικό (Αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου) έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται πιο συστηματικά και με μεγαλύτερη διαφάνεια οι όποιες καταγγελίες.

5) Η επιτάχυνση πειθαρχικών διαδικασιών εντός του ΕΦΚΑ, καθώς τη στιγμή αυτή, τα Πειθαρχικά Συμβούλια του ΕΦΚΑ έχουν μέσο χρόνο ολοκλήρωσης τα 2 έτη.

6) Η ευελιξία του συστήματος προμηθειών ώστε να δοθεί τέλος σε φαινόμενα μη έγκαιρης προμήθειας αναγκαίων αναλώσιμων και ανταλλακτικών, καθώς και στη δυσκολία αντικατάστασης παρωχημένου εξοπλισμού.

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του Έλληνα πολίτη και η δημιουργία ενός ευνοϊκού για επενδύσεις περιβάλλοντος προϋποθέτει τον εκσυγχρονισμό του δημοσίου. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΦΚΑ η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επιτάχυνση στην διεκπεραίωση των υποθέσεων είναι κρίσιμη παράμετρος για την ζωή και την επιβίωση μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων.

Τι είπε για την τουρκική προκλητικότητα:

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι συνεχίζεται η προκλητική ρητορική της Άγκυρας.

«Κλιμακώνεται η προκλητικότητα λόγω των εσωτερικών προβλημάτων στην Τουρκία. Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: οι φίλοι του Άλκη ακόμη φοβούνται τα “ανθρωποειδή” (βίντεο)

Χανιά - Τροχαίο: αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά (εικόνες)

Άγιος Χαράλαμπος: κλεμμένη λειψανοθήκη βρέθηκε την ώρα του Εσπερινού (βίντεο)